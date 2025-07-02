Должностные обязанности Менеджер-технолог
Должностная обязанность Менеджера-технолога
Общие положения:
Менеджер-технолог играет важную роль в управлении технологическими процессами производства и внедрении новых технологий. Его задача заключается в оптимизации производственных процессов, соблюдении стандартов качества и внедрении новых технологий для улучшения производственной эффективности.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в технологической сфере или производстве.
— Знание технологических процессов и методов оптимизации производства.
— Навыки внедрения новых технологий, контроля качества продукции и управления производственными процессами.
— Умение анализировать производственные данные и разрабатывать улучшения в технологических процессах.
Должностные обязанности:
— Оптимизация технологических процессов производства для повышения эффективности и качества продукции.
— Внедрение новых технологий и методов производства с целью улучшения производственных процессов.
— Контроль за соблюдением стандартов качества продукции и разработка мер по их улучшению.
— Разработка и внедрение стандартов по безопасности труда и экологической безопасности в производственных процессах.
— Проведение анализа производственных данных и разработка рекомендаций по оптимизации производства.
Отчетность:
Менеджер-технолог отчитывается перед руководством о выполненной работе, внедренных улучшениях в технологические процессы, контроле качества продукции и соблюдении стандартов безопасности.
Критерии эффективности и ответственность:
Менеджер-технолог несет ответственность за оптимизацию технологических процессов, улучшение качества продукции, соблюдение стандартов безопасности и внедрение новых технологий. Критерии эффективности могут включать увеличение производственной эффективности, улучшение качества продукции, сокращение времени производства и повышение безопасности труда.
