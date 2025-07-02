Должностные обязанности Менеджер-технолог

Должностная обязанность Менеджера-технолога

Общие положения:

Менеджер-технолог играет важную роль в управлении технологическими процессами производства и внедрении новых технологий. Его задача заключается в оптимизации производственных процессов, соблюдении стандартов качества и внедрении новых технологий для улучшения производственной эффективности.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в технологической сфере или производстве.
— Знание технологических процессов и методов оптимизации производства.
— Навыки внедрения новых технологий, контроля качества продукции и управления производственными процессами.
— Умение анализировать производственные данные и разрабатывать улучшения в технологических процессах.

Должностные обязанности:

— Оптимизация технологических процессов производства для повышения эффективности и качества продукции.
— Внедрение новых технологий и методов производства с целью улучшения производственных процессов.
— Контроль за соблюдением стандартов качества продукции и разработка мер по их улучшению.
— Разработка и внедрение стандартов по безопасности труда и экологической безопасности в производственных процессах.
— Проведение анализа производственных данных и разработка рекомендаций по оптимизации производства.

Отчетность:

Менеджер-технолог отчитывается перед руководством о выполненной работе, внедренных улучшениях в технологические процессы, контроле качества продукции и соблюдении стандартов безопасности.

Критерии эффективности и ответственность:

Менеджер-технолог несет ответственность за оптимизацию технологических процессов, улучшение качества продукции, соблюдение стандартов безопасности и внедрение новых технологий. Критерии эффективности могут включать увеличение производственной эффективности, улучшение качества продукции, сокращение времени производства и повышение безопасности труда.

Для поиска компетентного Менеджера-технолога, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Они могут помочь в подборе опытного специалиста, соответствующего требованиям вашей компании. Для получения более подробной информации о их услугах, вы можете связаться с ними по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставить запрос на их сайте favorit.pro.

