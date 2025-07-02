Должностные обязанности Менеджер

Должностная инструкция Менеджера

Общие положения:

Менеджер – это ключевая фигура в структуре управления предприятия, отвечающая за планирование, организацию, руководство и контроль исполнения бизнес-процессов. Основная задача менеджера – обеспечение эффективного функционирования подразделения и достижение поставленных целей.

Квалификационные требования:

— Высшее образование по специальности, соответствующей направлению деятельности компании.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2-3 лет.
— Знание основ управления, маркетинга и продаж.
— Навыки работы с персоналом и умение выстраивать коммуникации как внутри коллектива, так и с клиентами.
— Уверенное владение компьютером и специализированным программным обеспечением.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация стратегий и планов деятельности отдела.
— Координация и контроль работы подчиненного персонала.
— Поддержание коммуникации с клиентами и партнерами компании.
— Анализ рынка, конкурентной среды и поведения потребителей.
— Управление финансовыми, материальными и человеческими ресурсами подразделения.
— Проведение переговоров, заключение и сопровождение договоров.
— Ведение отчетности и подготовка аналитических материалов для руководства.

Отчетность:

Менеджер отчитывается перед вышестоящим руководством – генеральным директором, директором по управлению, руководителем подразделения.

Права:

Менеджер имеет право:
— Принимать решения в рамках своих полномочий и отвечать за их исполнение.
— Запрашивать от подразделений и сотрудников информацию, необходимую для выполнения профессиональных обязанностей.
— Представлять интересы компании во внешних организациях в пределах своей компетенции.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер несет ответственность за достижение поставленных перед подразделением целей, за повышение эффективности работы и рост показателей его деятельности. Критерии оценки эффективности включают выполнение планов продаж, качество клиентского сервиса, уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников, сроки выполнения проектов.

Для поиска квалифицированного менеджера, способного внести вклад в развитие вашего бизнеса, обращайтесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». С 1993 года мы предлагаем услуги по подбору руководящих и специализированных кадров. Для более подробной информации и оформления запроса звоните по номеру +7 (495) 988-55-25 или посетите наш сайт favorit.pro.

Открытые вакансии

Менеджер отдела кадров
Город: Москва, Зарплата: 110 000 ₽
Управление персоналом, тренинги
Финансы, бухгалтерия
Менеджер отдела кадров
з/п 110 000 ₽
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить
Менеджер по продажам
Город: Москва, Зарплата: 80 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Розничная торговля
Менеджер по продажам
з/п 80 000 ₽
Опыт работы в продажа от 3х лет, в типографии или рекламном агентство от года Уметь работать в режиме многозадачности, хорошая память, т.к. ассортимент продукции довольно обширный, коммуникации с клиентами, умение донести информацию
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить
Продакт менеджер (автокраны)
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продакт менеджер (автокраны)
з/п 150 000 ₽
Обязателен опыт от 3-х лет в дистрибьюции (автокраны) Желателен опыт работы с автокранами любой из перечисленных марок: Liebherr, Sennebogen, Terex, Demag, Sany, Zoomlion
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить
Продакт менеджер (гусеничные краны)
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продакт менеджер (гусеничные краны)
з/п 150 000 ₽
Обязателен опыт в дистрибьюции (гусеничные краны) Желателен опыт работы с гусеничными кранами любой из перечисленных марок: Liebherr, Kobelco, Sany, Zoomlion, Fuwa
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить
Продакт менеджер (экскаваторы погрузчики)
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продакт менеджер (экскаваторы погрузчики)
з/п 150 000 ₽
Обязателен опыт в дистрибьюции (экскаваторы-погрузчики) Желателен опыт работы с экскаваторами-погрузчиками любой из перечисленных марок: JCB, Terex, MST, Case, New holland, John Deere, CAT, Komatsu.
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить