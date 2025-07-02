Должностная инструкция Менеджера

Общие положения:

Менеджер – это ключевая фигура в структуре управления предприятия, отвечающая за планирование, организацию, руководство и контроль исполнения бизнес-процессов. Основная задача менеджера – обеспечение эффективного функционирования подразделения и достижение поставленных целей.

Квалификационные требования:

— Высшее образование по специальности, соответствующей направлению деятельности компании.

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2-3 лет.

— Знание основ управления, маркетинга и продаж.

— Навыки работы с персоналом и умение выстраивать коммуникации как внутри коллектива, так и с клиентами.

— Уверенное владение компьютером и специализированным программным обеспечением.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация стратегий и планов деятельности отдела.

— Координация и контроль работы подчиненного персонала.

— Поддержание коммуникации с клиентами и партнерами компании.

— Анализ рынка, конкурентной среды и поведения потребителей.

— Управление финансовыми, материальными и человеческими ресурсами подразделения.

— Проведение переговоров, заключение и сопровождение договоров.

— Ведение отчетности и подготовка аналитических материалов для руководства.

Отчетность:

Менеджер отчитывается перед вышестоящим руководством – генеральным директором, директором по управлению, руководителем подразделения.

Права:

Менеджер имеет право:

— Принимать решения в рамках своих полномочий и отвечать за их исполнение.

— Запрашивать от подразделений и сотрудников информацию, необходимую для выполнения профессиональных обязанностей.

— Представлять интересы компании во внешних организациях в пределах своей компетенции.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер несет ответственность за достижение поставленных перед подразделением целей, за повышение эффективности работы и рост показателей его деятельности. Критерии оценки эффективности включают выполнение планов продаж, качество клиентского сервиса, уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников, сроки выполнения проектов.

Для поиска квалифицированного менеджера, способного внести вклад в развитие вашего бизнеса, обращайтесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». С 1993 года мы предлагаем услуги по подбору руководящих и специализированных кадров. Для более подробной информации и оформления запроса звоните по номеру +7 (495) 988-55-25 или посетите наш сайт favorit.pro.