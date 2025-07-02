Должностные обязанности Менеджер
Должностная инструкция Менеджера
Общие положения:
Менеджер – это ключевая фигура в структуре управления предприятия, отвечающая за планирование, организацию, руководство и контроль исполнения бизнес-процессов. Основная задача менеджера – обеспечение эффективного функционирования подразделения и достижение поставленных целей.
Квалификационные требования:
— Высшее образование по специальности, соответствующей направлению деятельности компании.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2-3 лет.
— Знание основ управления, маркетинга и продаж.
— Навыки работы с персоналом и умение выстраивать коммуникации как внутри коллектива, так и с клиентами.
— Уверенное владение компьютером и специализированным программным обеспечением.
Должностные обязанности:
— Разработка и реализация стратегий и планов деятельности отдела.
— Координация и контроль работы подчиненного персонала.
— Поддержание коммуникации с клиентами и партнерами компании.
— Анализ рынка, конкурентной среды и поведения потребителей.
— Управление финансовыми, материальными и человеческими ресурсами подразделения.
— Проведение переговоров, заключение и сопровождение договоров.
— Ведение отчетности и подготовка аналитических материалов для руководства.
Отчетность:
Менеджер отчитывается перед вышестоящим руководством – генеральным директором, директором по управлению, руководителем подразделения.
Права:
Менеджер имеет право:
— Принимать решения в рамках своих полномочий и отвечать за их исполнение.
— Запрашивать от подразделений и сотрудников информацию, необходимую для выполнения профессиональных обязанностей.
— Представлять интересы компании во внешних организациях в пределах своей компетенции.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер несет ответственность за достижение поставленных перед подразделением целей, за повышение эффективности работы и рост показателей его деятельности. Критерии оценки эффективности включают выполнение планов продаж, качество клиентского сервиса, уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников, сроки выполнения проектов.
