Должностные обязанности Менеджера, административного менеджера

Общие положения:

Менеджер, административный менеджер играет важную роль в обеспечении эффективного функционирования офиса или предприятия. Он отвечает за планирование, координацию и контроль административных процессов, обеспечивая поддержку операций и управление ресурсами компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области административного управления, управления офисом или административной поддержки.

— Навыки планирования, организации и руководства административными процессами.

— Умение управлять коммуникациями, решать организационные вопросы и координировать ресурсы.

— Знание процедур управления персоналом и офисной деятельности.

Должностные обязанности:

— Организация офисной инфраструктуры, включая управление помещением, закупкой оборудования и расходных материалов.

— Управление административным персоналом, включая назначение задач, контроль над выполнением обязанностей и развитие команды.

— Планирование и контроль бюджета административных расходов, обеспечение оптимизации затрат и эффективного использования ресурсов.

— Разработка и внедрение организационных процессов, стандартов и политик в офисе, обеспечение соблюдения корпоративных стандартов.

Отчетность:

Менеджер, административный менеджер отчитывается перед высшим руководством компании об эффективности административных процессов, бюджетировании, результатах работы персонала и других важных операционных моментах.

Права:

Менеджер, административный менеджер имеет право:

— Принимать решения по вопросам офисной инфраструктуры, технологических решениях и управлению персоналом.

— Инициировать оптимизацию процессов, внедрять изменения для повышения эффективности и производительности в офисе.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер, административный менеджер несет ответственность за обеспечение бесперебойной работы офиса, оптимизацию административных процессов, контроль расходов и управление персоналом.

