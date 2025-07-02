Должностные обязанности Менеджер, административный менеджер

Общие положения: 

Менеджер, административный менеджер играет важную роль в обеспечении эффективного функционирования офиса или предприятия. Он отвечает за планирование, координацию и контроль административных процессов, обеспечивая поддержку операций и управление ресурсами компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области административного управления, управления офисом или административной поддержки.
 — Навыки планирования, организации и руководства административными процессами.
 — Умение управлять коммуникациями, решать организационные вопросы и координировать ресурсы.
 — Знание процедур управления персоналом и офисной деятельности.

Должностные обязанности:

— Организация офисной инфраструктуры, включая управление помещением, закупкой оборудования и расходных материалов.
 — Управление административным персоналом, включая назначение задач, контроль над выполнением обязанностей и развитие команды.
 — Планирование и контроль бюджета административных расходов, обеспечение оптимизации затрат и эффективного использования ресурсов.
 — Разработка и внедрение организационных процессов, стандартов и политик в офисе, обеспечение соблюдения корпоративных стандартов.

Отчетность:

Менеджер, административный менеджер отчитывается перед высшим руководством компании об эффективности административных процессов, бюджетировании, результатах работы персонала и других важных операционных моментах.

Права:

Менеджер, административный менеджер имеет право:
 — Принимать решения по вопросам офисной инфраструктуры, технологических решениях и управлению персоналом.
 — Инициировать оптимизацию процессов, внедрять изменения для повышения эффективности и производительности в офисе.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер, административный менеджер несет ответственность за обеспечение бесперебойной работы офиса, оптимизацию административных процессов, контроль расходов и управление персоналом.

