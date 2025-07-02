Должностные обязанности Менеджер гостиницы

Должностная инструкция Менеджера гостиницы

Общие положения:

Менеджер гостиницы является ключевой фигурой в управлении гостиничным комплексом, отвечает за всестороннее управление операциями, включая персонал, финансы, обслуживание клиентов и маркетинг, чтобы обеспечить высокий уровень удовлетворенности гостей и оптимизировать доходность гостиницы.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в сфере гостеприимства, управления гостиницами или бизнес-менеджмента.
— Опыт работы на управленческих позициях в гостиничном бизнесе не менее 3-5 лет.
— Знание принципов и стандартов обслуживания в гостиничном бизнесе.
— Умения в области маркетинга, управления персоналом и резерваций.
— Высокий уровень коммуникативных навыков и лидерских качеств.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация стратегии развития гостиницы.
— Организация эффективной работы персонала гостиницы и контроль за качеством обслуживания гостей.
— Мониторинг и анализ рыночной ситуации, ценообразование и разработка маркетинговых акций.
— Управление бюджетом гостиницы, контроль за финансовыми показателями.
— Обеспечение соблюдения гостиничных стандартов, регламентов и процедур.
— Решение операционных вопросов и происшествий в гостинице.
— Ведение переговоров с поставщиками и контрагентами.
— Составление отчетов для вышестоящего руководства.

Отчетность:

Менеджер гостиницы отчитывается перед владельцем гостиницы или управляющей компанией.

Права:

Менеджер гостиницы имеет право:
— Принимать решения по управлению гостиницей в пределах своих полномочий.
— Распоряжаться финансами и материальными ресурсами гостиницы.
— Вводить новые стандарты обслуживания и внедрять управленческие инновации.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер гостиницы несет ответственность за успешное и рентабельное управление гостиницей, рейтинг и репутацию гостиницы, а также уровень удовлетворенности клиентов. Критерии эффективности включают заполняемость номерного фонда, отзывы гостей, выполнение финансовых планов и контроль качества обслуживания.

Каждая гостиница является уникальным бизнесом, и поэтому требуется тщательный подход к подбору менеджера. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает свои услуги для поиска высококлассных специалистов в области гостеприимства, способных обеспечить высокое качество управления и обслуживания. Связаться с нами вы можете по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос через веб-сайт favorit.pro для получения консультации и дальнейшего сотрудничества.

