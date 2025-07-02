Должностные обязанности Менеджер интернет-магазина

Должностная инструкция Менеджера интернет-магазина

Общие положения:

Менеджер интернет-магазина — ключевая фигура в организации электронной коммерции, который управляет всеми аспектами деятельности онлайн-магазина, от обработки заказов до маркетинговых кампаний и обслуживания клиентов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области экономики, маркетинга или информационных технологий.
— Опыт работы в электронной коммерции или на аналогичной должности.
— Навыки работы с CMS, понимание принципов SEO и SMM.
— Умение анализировать рынок, следить за тенденциями и адаптироваться к изменениям.
— Отличные коммуникативные навыки и клиентоориентированность.

Должностные обязанности:

— Развитие бизнеса интернет-магазина и увеличение продаж.
— Обработка заказов, взаимодействие с клиентами и партнерами.
— Планирование и реализация маркетинговых стратегий и рекламных акций.
— Контроль за ассортиментом и наличием товаров, управление закупками.
— Мониторинг и анализ показателей эффективности сайта.

Отчетность:

Менеджер интернет-магазина отчитывается перед вышестоящим руководством или владельцем бизнеса о результатах продаж, об операционной деятельности магазина, о маркетинговых активностях и достижении поставленных целей.

Права:

Менеджер интернет-магазина имеет право:
— Принимать решения касательно ассортиментной политики, ценообразования и продвижения продукции.
— Заключать сделки с поставщиками и третьими сторонами в интересах магазина.
— Инициировать изменения на сайте для улучшения пользовательского опыта.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер интернет-магазина несет ответственность за достижение ключевых показателей бизнеса (KPIs), включая обороты продаж, привлечение трафика и удовлетворенность клиентов. Эффективность его работы оценивается по росту продаж, позициям в поисковых системах и отзывам клиентов.

