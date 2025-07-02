Должностные обязанности Менеджер по организации производства (инженер)
Должностная инструкция Менеджера (инженера) по организации производства
Общие положения:
Менеджер (инженер) по организации производства отвечает за эффективное планирование, организацию и управление производственными процессами на предприятии. Должностные обязанности включают оптимизацию производственных процессов, контроль качества выпускаемой продукции и разработку мер по повышению производительности.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование, предпочтительно в области инженерии, производственного менеджмента или смежных направлений.
— Опыт работы на производстве или в управлении производственными процессами.
— Знание современных методов организации производства и управления качеством.
— Умение работать с технической документацией и проектным программным обеспечением.
— Навыки руководства и командной работы.
Должностные обязанности:
— Разработка и внедрение планов производства, графиков работ и ротаций смен.
— Оптимизация производственных линий и процессов для повышения их эффективности.
— Контроль и анализ показателей качества продукции и эффективности производственных линий.
— Организация обучения сотрудников и повышение их квалификации.
— Составление технико-экономических обоснований для модернизации оборудования и процессов.
— Сотрудничество с другими отделами для обеспечения бесперебойной работы производства.
Отчетность:
Менеджер (инженер) по организации производства отчитывается перед директором производства или генеральным директором.
Права:
Менеджер (инженер) имеет право:
— Вносить предложения по улучшению производственных процессов и качества продукции.
— Требовать от подразделений предоставления информации и документации, необходимой для выполнения своих обязанностей.
— Организовывать аудиты и проверки качества на различных этапах производства.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер (инженер) по организации производства несет ответственность за исполнение производственного плана, снижение затрат, увеличение общей производительности и поддержание стандартов качества. Критерии эффективности оценки работы могут включать сокращение времени на производственные циклы, увеличение объема и качества выпускаемой продукции, снижение брака и повышение экологичности процессов.
