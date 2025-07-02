Должностная инструкция Менеджера (инженера) по организации производства

Общие положения:

Менеджер (инженер) по организации производства отвечает за эффективное планирование, организацию и управление производственными процессами на предприятии. Должностные обязанности включают оптимизацию производственных процессов, контроль качества выпускаемой продукции и разработку мер по повышению производительности.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование, предпочтительно в области инженерии, производственного менеджмента или смежных направлений.

— Опыт работы на производстве или в управлении производственными процессами.

— Знание современных методов организации производства и управления качеством.

— Умение работать с технической документацией и проектным программным обеспечением.

— Навыки руководства и командной работы.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение планов производства, графиков работ и ротаций смен.

— Оптимизация производственных линий и процессов для повышения их эффективности.

— Контроль и анализ показателей качества продукции и эффективности производственных линий.

— Организация обучения сотрудников и повышение их квалификации.

— Составление технико-экономических обоснований для модернизации оборудования и процессов.

— Сотрудничество с другими отделами для обеспечения бесперебойной работы производства.

Отчетность:

Менеджер (инженер) по организации производства отчитывается перед директором производства или генеральным директором.

Права:

Менеджер (инженер) имеет право:

— Вносить предложения по улучшению производственных процессов и качества продукции.

— Требовать от подразделений предоставления информации и документации, необходимой для выполнения своих обязанностей.

— Организовывать аудиты и проверки качества на различных этапах производства.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер (инженер) по организации производства несет ответственность за исполнение производственного плана, снижение затрат, увеличение общей производительности и поддержание стандартов качества. Критерии эффективности оценки работы могут включать сокращение времени на производственные циклы, увеличение объема и качества выпускаемой продукции, снижение брака и повышение экологичности процессов.

Для оптимизации кадрового процесса и трудоустройства квалифицированных специалистов в области организации производства, предприятиям рекомендуется воспользоваться услугами кадрового агентства «ФАВОРИТ». С обширным опытом в подборе специализированных профессионалов, наша компания поможет вам найти идеального кандидата, который отвечает всем бизнес-требованиям и корпоративной культуре предприятия. Связаться с агентством можно по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставив заявку на официальном сайте favorit.pro.