Должностные обязанности Менеджер отдела логистики
Должностная инструкция Менеджера отдела логистики
Общие положения:
Менеджер отдела логистики выступает в роли ключевого звена в управлении логистическими процессами организации. Он отвечает за планирование, координацию и оптимизацию потока товаров и информации от поставщиков до конечных потребителей.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области логистики, управления цепочками поставок или экономики.
— Опыт работы на руководящих должностях в логистике не менее 3-х лет.
— Знание принципов и методов оптимизации логистических процессов.
— Умение работать с информационными системами управления складом (WMS) и транспортом (TMS).
— Аналитический склад ума и способность принимать оперативные решения.
Должностные обязанности:
— Управление и контроль всех этапов логистической цепочки.
— Организация эффективного складского хозяйства и транспортной логистики.
— Снижение затрат и повышение эффективности логистических операций.
— Разработка маршрутов поставок, расчета времени доставки и загрузки ТС.
— Анализ работы отдела, подготовка отчетности и планов по улучшению работы отдела.
Отчетность:
Менеджер отдела логистики отчитывается перед вышестоящим руководителем о результатах деятельности отдела, о выполнении планов и бюджетов, а также о возникающих проблемах и разработанных мерах по их устранению.
Права:
Менеджер отдела логистики имеет право:
— Принимать решения по организации логистических процессов в соответствии с стратегией компании.
— Привлекать внешних консультантов для оптимизации работы отдела.
— Заключать и разрывать договора с транспортными компаниями и поставщиками при необходимости.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер отдела логистики несет ответственность за бесперебойное и экономически эффективное функционирование логистической системы компании. Основными критериями его деятельности являются сокращение операционных расходов, обеспечение своевременности поставок и точности выполнения заказов.
