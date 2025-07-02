Должностная инструкция Менеджера отдела логистики

Общие положения:

Менеджер отдела логистики выступает в роли ключевого звена в управлении логистическими процессами организации. Он отвечает за планирование, координацию и оптимизацию потока товаров и информации от поставщиков до конечных потребителей.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области логистики, управления цепочками поставок или экономики.

— Опыт работы на руководящих должностях в логистике не менее 3-х лет.

— Знание принципов и методов оптимизации логистических процессов.

— Умение работать с информационными системами управления складом (WMS) и транспортом (TMS).

— Аналитический склад ума и способность принимать оперативные решения.

Должностные обязанности:

— Управление и контроль всех этапов логистической цепочки.

— Организация эффективного складского хозяйства и транспортной логистики.

— Снижение затрат и повышение эффективности логистических операций.

— Разработка маршрутов поставок, расчета времени доставки и загрузки ТС.

— Анализ работы отдела, подготовка отчетности и планов по улучшению работы отдела.

Отчетность:

Менеджер отдела логистики отчитывается перед вышестоящим руководителем о результатах деятельности отдела, о выполнении планов и бюджетов, а также о возникающих проблемах и разработанных мерах по их устранению.

Права:

Менеджер отдела логистики имеет право:

— Принимать решения по организации логистических процессов в соответствии с стратегией компании.

— Привлекать внешних консультантов для оптимизации работы отдела.

— Заключать и разрывать договора с транспортными компаниями и поставщиками при необходимости.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер отдела логистики несет ответственность за бесперебойное и экономически эффективное функционирование логистической системы компании. Основными критериями его деятельности являются сокращение операционных расходов, обеспечение своевременности поставок и точности выполнения заказов.

