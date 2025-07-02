Должностная инструкция Менеджера отдела по работе с клиентами

Общие положения:

Менеджер отдела по работе с клиентами играет ключевую роль в формировании положительного имиджа компании и лояльности клиентов. Он отвечает за обеспечение высокого уровня клиентского сервиса, управление командой поддержки и разработку стратегий по улучшению взаимодействия с клиентами.

Квалификационные требования:

— Высшее образование, предпочтительно в области управления, маркетинга или психологии.

— Опыт работы в области клиентского сервиса или в управлении проектами.

— Отличные коммуникативные навыки и умение строить долгосрочные отношения с клиентами.

— Владение навыками управления и мотивации команды.

— Знание современных CRM-систем и методик работы с клиентами.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение стандартов обслуживания клиентов.

— Управление командой по работе с клиентами, организация их обучения и мотивации.

— Анализ обратной связи от клиентов и разработка мер по улучшению качества сервиса.

— Ведение переговоров с ключевыми клиентами и урегулирование сложных вопросов.

— Подготовка отчетов по работе отдела и мониторинг ключевых показателей эффективности.

Отчетность:

Менеджер отдела по работе с клиентами отчитывается перед вышестоящим руководством о результатах деятельности отдела, о достижении целей по обслуживанию и удовлетворенности клиентов.

Права:

Менеджер отдела по работе с клиентами имеет право:

— Принимать меры по оптимизации процессов обслуживания клиентов.

— Вносить изменения в состав и структуру отдела для повышения его эффективности.

— Инициировать программы обучения и развития персонала.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер отдела по работе с клиентами несет ответственность за обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов и за рост индекса NPS (Net Promoter Score). Эффективность его работы оценивается по снижению количества отрицательных обращений, повышению качества решения вопросов клиентов и увеличению количества положительных отзывов.

