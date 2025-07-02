Должностные обязанности Менеджер отдела продаж
Должностная инструкция Менеджера отдела продаж
Общие положения:
Менеджер отдела продаж является ключевым лицом в реализации коммерческих стратегий компании, управляет продажами и командой продажников для достижения и превышения плановых показателей продаж.
Квалификационные требования:
— Высшее образование, предпочтительно в области управления, маркетинга или экономики.
— Опыт работы в сфере продаж не менее 3 лет, из них не менее 2 лет на управленческой позиции.
— Отличное понимание рынка, клиентов и продуктов компании.
— Продвинутые навыки переговоров и коммуникации.
— Знание CRM-систем и других инструментов автоматизации продаж.
Должностные обязанности:
— Руководство отделом продаж и постановка задач для каждого сотрудника.
— Разработка и реализация стратегий и планов продаж.
— Анализ рыночных тенденций и конкурентной среды.
— Организация встреч и переговоров с ключевыми клиентами.
— Обеспечение выполнения обязательств по договорам с клиентами.
— Тренинг и наставничество новых сотрудников, повышение их квалификации.
— Отчетность перед вышестоящим руководством о результатах работы отдела.
Отчетность:
Менеджер отдела продаж отчитывается перед коммерческим директором или генеральным директором компании.
Права:
Менеджер отдела продаж имеет право:
— Принимать решения, касающиеся работы отдела продаж в рамках своей компетенции.
— Требовать от сотрудников выполнения коммерческих планов и стандартов работы.
— Участвовать в формировании бюджета отдела и контроле его исполнения.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер отдела продаж несет ответственность за достижение плановых показателей продаж, качество и эффективность работы членов отдела, удовлетворенность клиентов. Критерии оценки включают общий объем продаж, выполнение индивидуальных планов сотрудниками отдела, построение долгосрочных отношений с клиентами и вклад в общую прибыль компании.
