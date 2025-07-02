Должностная инструкция Менеджера отдела проектов (Проект-менеджера)

Общие положения:

Проект-менеджер является ключевым лицом в управлении проектами компании. Он отвечает за планирование, реализацию и завершение проектов в соответствии с установленными сроками и бюджетами, а также за координацию между командами, клиентами и другими заинтересованными сторонами.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области управления проектами, бизнеса, инженерии или в смежной сфере.

— Опыт управления проектами не менее 3 лет.

— Понимание методологий гибкого и водопадного управления проектами.

— Профессиональные сертификаты в области управления проектами (PMP, PRINCE2 или эквивалентные) будут преимуществом.

— Отличные навыки коммуникации, руководства и решения проблем.

Должностные обязанности:

— Разработка планов проектов, включая задачи, ресурсы и временные рамки.

— Определение ресурсов (время, бюджет, информация) необходимых для достижения целей проекта.

— Координирование внутренних ресурсов и третьих лиц/подрядчиков для бесперебойной реализации проектов.

— Управление изменениями в проектах, отслеживание прогресса и адаптация работы в случае изменений.

— Минимизация рисков проекта и управление проблемами, возникающими в процессе выполнения работ.

— Подготовка отчетов для руководства о ходе реализации проектов.

Отчетность:

Проект-менеджер отчитывается перед руководителем отдела управления проектами или директором по развитию.

Права:

Проект-менеджер имеет право:

— Запрашивать ресурсы и информацию, необходимые для выполнения проектных задач.

— Внести изменения в проектный план с учетом новых обстоятельств и целей.

— Оценивать производительность и вклад членов команды проекта.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Проект-менеджер несет ответственность за успех или неудачу проекта. Эффективность оценивается через выполнение проекта в соответствии с оговоренными параметрами срока, бюджета и качества.

