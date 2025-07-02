Должностные обязанности Менеджер по активным продажам
Должностная инструкция Менеджера по активным продажам
Общие положения:
Менеджер по активным продажам — это специалист, ответственный за увеличение объёмов продаж через активное привлечение клиентов и реализацию продуктов или услуг компании. Он работает на передовой бизнеса, взаимодействуя напрямую с текущими и потенциальными клиентами для заключения сделок.
Квалификационные требования:
— Высшее или среднее специальное образование, желательно в области экономики, маркетинга или менеджмента.
— Опыт работы в сфере продаж, предпочтительно в активных продажах.
— Навыки ведения переговоров и установления контактов.
— Ориентация на результат и способность к достижению поставленных целей.
— Знание основ маркетинга и психологии продаж.
Должностные обязанности:
— Непосредственное проведение продаж и ведение переговоров с клиентами.
— Поиск и привлечение новых клиентов, активное участие в развитии клиентской базы.
— Учёт встреч и отчетность по результатам переговоров.
— Изучение потребностей рынка и адаптация продуктов компании под требования клиентов.
— Составление коммерческих предложений и проведение презентаций.
Отчетность:
Менеджер по активным продажам отчитывается перед руководителем отдела продаж о выполнении плановых показателей продаж, о статусе текущих и потенциальных сделок и о проделанной работе.
Права:
Менеджер по активным продажам имеет право:
— На использование фирменных ресурсов и корпоративных инструментов для выполнения своих задач.
— На получение информации, необходимой для выполнения задач по продажам.
— На обратную связь и поддержку со стороны руководства для эффективного ведения продаж.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по активным продажам несет ответственность за достижение и превышение плановых показателей продаж и построение долгосрочных отношений с клиентами. Оценка его эффективности производится на основе объема реализованной продукции, качества работы с клиентской базой и количества успешно закрытых сделок.
Для поиска и найма грамотного Менеджера по активным продажам кадровое агентство «ФАВОРИТ» предоставляет свои услуги. Мы обладаем обширной базой данных кандидатов и инструментарием для подбора наиболее подходящих специалистов, способных обеспечить рост продаж вашей компании. Для начала сотрудничества и уточнения требований свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте заявку на нашем сайте favorit.pro.