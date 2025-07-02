Должностная инструкция Менеджера по активным продажам

Общие положения:

Менеджер по активным продажам — это специалист, ответственный за увеличение объёмов продаж через активное привлечение клиентов и реализацию продуктов или услуг компании. Он работает на передовой бизнеса, взаимодействуя напрямую с текущими и потенциальными клиентами для заключения сделок.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее специальное образование, желательно в области экономики, маркетинга или менеджмента.

— Опыт работы в сфере продаж, предпочтительно в активных продажах.

— Навыки ведения переговоров и установления контактов.

— Ориентация на результат и способность к достижению поставленных целей.

— Знание основ маркетинга и психологии продаж.

Должностные обязанности:

— Непосредственное проведение продаж и ведение переговоров с клиентами.

— Поиск и привлечение новых клиентов, активное участие в развитии клиентской базы.

— Учёт встреч и отчетность по результатам переговоров.

— Изучение потребностей рынка и адаптация продуктов компании под требования клиентов.

— Составление коммерческих предложений и проведение презентаций.

Отчетность:

Менеджер по активным продажам отчитывается перед руководителем отдела продаж о выполнении плановых показателей продаж, о статусе текущих и потенциальных сделок и о проделанной работе.

Права:

Менеджер по активным продажам имеет право:

— На использование фирменных ресурсов и корпоративных инструментов для выполнения своих задач.

— На получение информации, необходимой для выполнения задач по продажам.

— На обратную связь и поддержку со стороны руководства для эффективного ведения продаж.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по активным продажам несет ответственность за достижение и превышение плановых показателей продаж и построение долгосрочных отношений с клиентами. Оценка его эффективности производится на основе объема реализованной продукции, качества работы с клиентской базой и количества успешно закрытых сделок.

