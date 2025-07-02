Должностные обязанности Менеджер по активным продажам

Должностная инструкция Менеджера по активным продажам

Общие положения:

Менеджер по активным продажам — это специалист, ответственный за увеличение объёмов продаж через активное привлечение клиентов и реализацию продуктов или услуг компании. Он работает на передовой бизнеса, взаимодействуя напрямую с текущими и потенциальными клиентами для заключения сделок.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее специальное образование, желательно в области экономики, маркетинга или менеджмента.
 — Опыт работы в сфере продаж, предпочтительно в активных продажах.
 — Навыки ведения переговоров и установления контактов.
 — Ориентация на результат и способность к достижению поставленных целей.
 — Знание основ маркетинга и психологии продаж.

Должностные обязанности:

— Непосредственное проведение продаж и ведение переговоров с клиентами.
 — Поиск и привлечение новых клиентов, активное участие в развитии клиентской базы.
 — Учёт встреч и отчетность по результатам переговоров.
 — Изучение потребностей рынка и адаптация продуктов компании под требования клиентов.
 — Составление коммерческих предложений и проведение презентаций.

Отчетность:

Менеджер по активным продажам отчитывается перед руководителем отдела продаж о выполнении плановых показателей продаж, о статусе текущих и потенциальных сделок и о проделанной работе.

Права:

Менеджер по активным продажам имеет право:
 — На использование фирменных ресурсов и корпоративных инструментов для выполнения своих задач.
 — На получение информации, необходимой для выполнения задач по продажам.
 — На обратную связь и поддержку со стороны руководства для эффективного ведения продаж.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по активным продажам несет ответственность за достижение и превышение плановых показателей продаж и построение долгосрочных отношений с клиентами. Оценка его эффективности производится на основе объема реализованной продукции, качества работы с клиентской базой и количества успешно закрытых сделок.

Для поиска и найма грамотного Менеджера по активным продажам кадровое агентство «ФАВОРИТ» предоставляет свои услуги. Мы обладаем обширной базой данных кандидатов и инструментарием для подбора наиболее подходящих специалистов, способных обеспечить рост продаж вашей компании. Для начала сотрудничества и уточнения требований свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте заявку на нашем сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить