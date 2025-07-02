Должностные обязанности Менеджера по формированию турпродукта

Общие положения:

Менеджер по формированию турпродукта играет ключевую роль в разработке и организации туристических продуктов компании. Его задачи включают создание и продвижение аттракционных туров и услуг, управление уникальными туристическими предложениями и поддержание партнерских отношений с поставщиками услуг.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере разработки туристических продуктов или управления туроператорской деятельностью.

— Глубокое понимание туристического продукта и требований туристов.

— Навыки анализа туристического рынка и создания конкурентоспособных туров.

— Умение организовывать маркетинговые мероприятия для продвижения турпродукта.

Должностные обязанности:

— Разработка и организация туристических маршрутов, включая выбор достопримечательностей, отелей, ресторанов, транспорта и других услуг.

— Проведение анализа спроса на туристические продукты и выявление потребностей клиентов.

— Планирование туристических программ, в том числе разработка ценовой политики и ценообразование.

— Участие в формировании и анализе данных о продажах турпродукта, оценка эффективности продаж.

Отчетность:

Менеджер по формированию турпродукта отчитывается перед руководством компании о результатах продаж турпродукта, оценке спроса, анализе конкурентоспособности предлагаемых услуг и их рентабельности.

Права:

Менеджер по формированию турпродукта имеет право:

— Разрабатывать и предлагать инновационные туристические продукты и услуги.

— Устанавливать цены на турпродукт, проводить маркетинговые исследования и планирование мероприятий по продвижению.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по формированию турпродукта несет ответственность за разработку конкурентоспособных и привлекательных туристических программ, управление продажами турпродукта и обеспечение удовлетворенности клиентов.

