Должностная инструкция Менеджера по информации

Общие положения:

Менеджер по информации отвечает за управление, организацию и контроль потоков информации внутри организации. Эта роль включает обеспечение доступности, целостности и конфиденциальности корпоративной информации, а также разработку и внедрение информационных систем и баз данных, которые служат поддержке бизнес-процессов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области информационных технологий, библиотечного дела, архивоведения или в смежной сфере.

— Опыт работы в управлении данными, защите информации или в сфере IT не менее 3 лет.

— Глубокие знания в области информационных систем, баз данных и методов их защиты.

— Навыки работы с компьютерными программами, релевантным программным обеспечением и информационными системами.

— Умение анализировать информационные потребности и разрабатывать решения для их удовлетворения.

Должностные обязанности:

— Обеспечение сбора, хранения, обработки и распространения информации.

— Управление доступом к информационным ресурсам и поддержание информационной безопасности.

— Разработка политик и процедур, связанных с информационными процессами.

— Проведение аудита информационных систем и подготовка отчетов о текущем состоянии информационной безопасности.

— Организация обучения персонала работе с информационными системами.

— Взаимодействие с внешними IT-специалистами и поставщиками информационных технологий.

Отчетность:

Менеджер по информации отчитывается перед IT-директором или директором по управлению данными.

Права:

Менеджер по информации имеет право:

— Запрашивать у других подразделений информацию и ресурсы, необходимые для выполнения своих задач.

— Предлагать изменения в стандарты и политики информационной безопасности.

— Развивать и внедрять новые информационные системы и технологии.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по информации несет ответственность за точность, актуальность и безопасность управленческой информации. Эффективность работы оценивается через уровень доступности и надежности информации, удовлетворение информационных потребностей пользователей и соблюдение политик и стандартов информационной безопасности.

