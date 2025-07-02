Должностные обязанности Менеджер по информации

Должностная инструкция Менеджера по информации

Общие положения:

Менеджер по информации отвечает за управление, организацию и контроль потоков информации внутри организации. Эта роль включает обеспечение доступности, целостности и конфиденциальности корпоративной информации, а также разработку и внедрение информационных систем и баз данных, которые служат поддержке бизнес-процессов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области информационных технологий, библиотечного дела, архивоведения или в смежной сфере.
— Опыт работы в управлении данными, защите информации или в сфере IT не менее 3 лет.
— Глубокие знания в области информационных систем, баз данных и методов их защиты.
— Навыки работы с компьютерными программами, релевантным программным обеспечением и информационными системами.
— Умение анализировать информационные потребности и разрабатывать решения для их удовлетворения.

Должностные обязанности:

— Обеспечение сбора, хранения, обработки и распространения информации.
— Управление доступом к информационным ресурсам и поддержание информационной безопасности.
— Разработка политик и процедур, связанных с информационными процессами.
— Проведение аудита информационных систем и подготовка отчетов о текущем состоянии информационной безопасности.
— Организация обучения персонала работе с информационными системами.
— Взаимодействие с внешними IT-специалистами и поставщиками информационных технологий.

Отчетность:

Менеджер по информации отчитывается перед IT-директором или директором по управлению данными.

Права:

Менеджер по информации имеет право:
— Запрашивать у других подразделений информацию и ресурсы, необходимые для выполнения своих задач.
— Предлагать изменения в стандарты и политики информационной безопасности.
— Развивать и внедрять новые информационные системы и технологии.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по информации несет ответственность за точность, актуальность и безопасность управленческой информации. Эффективность работы оценивается через уровень доступности и надежности информации, удовлетворение информационных потребностей пользователей и соблюдение политик и стандартов информационной безопасности.

