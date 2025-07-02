Должностная инструкция Менеджера по информационным технологиям (IT-менеджера)

Общие положения:

IT-менеджер играет ключевую роль в разработке и поддержке информационных систем, которые используются для достижения бизнес-целей компании. Он несет ответственность за управление IT-инфраструктурой, обеспечение информационной безопасности и управление IT-проектами.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области информационных технологий или смежной специальности.

— Опыт работы в IT секторе не менее 5 лет, включая опыт управления проектами.

— Знание актуальных IT стандартов, платформ и технологий.

— Навыки управления командой и проектами, опыт работы с бюджетами.

— Способность воспринимать быстрые изменения в технологиях и адаптировать их под нужды компании.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация ИТ-стратегии организации в соответствии с её бизнес-целями.

— Управление IT-отделом, планирование и контроль выполнения задач.

— Организация поддержки пользователей и обеспечение непрерывности работы информационных систем.

— Обеспечение безопасности данных и реализация стандартов информационной безопасности.

— Управление отношениями с внешними поставщиками и сервисными компаниями.

— Организация регулярного мониторинга и обновления IT-инфраструктуры.

Отчетность:

IT-менеджер отчитывается перед вышестоящим руководителем, например, перед директором по информационным технологиям или генеральным директором компании.

Права:

IT-менеджер имеет право:

— Принимать решения по развитию IT-инфраструктуры в соответствии с бюджетом и корпоративной политикой.

— Инициировать обучение и повышение квалификации сотрудников отдела.

— Вводить новые технологические процессы и методики работы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

IT-менеджер несет ответственность за эффективность, надежность и безопасность информационных систем компании. Оценка его деятельности включает удовлетворенность пользователей, соответствие IT-систем деловым требованиям, соблюдение бюджета и сроков реализации проектов.

