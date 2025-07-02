Должностные обязанности Менеджер по информационным технологиям (IT-менеджера)

Должностная инструкция Менеджера по информационным технологиям (IT-менеджера)

Общие положения:

IT-менеджер играет ключевую роль в разработке и поддержке информационных систем, которые используются для достижения бизнес-целей компании. Он несет ответственность за управление IT-инфраструктурой, обеспечение информационной безопасности и управление IT-проектами.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области информационных технологий или смежной специальности.
— Опыт работы в IT секторе не менее 5 лет, включая опыт управления проектами.
— Знание актуальных IT стандартов, платформ и технологий.
— Навыки управления командой и проектами, опыт работы с бюджетами.
— Способность воспринимать быстрые изменения в технологиях и адаптировать их под нужды компании.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация ИТ-стратегии организации в соответствии с её бизнес-целями.
— Управление IT-отделом, планирование и контроль выполнения задач.
— Организация поддержки пользователей и обеспечение непрерывности работы информационных систем.
— Обеспечение безопасности данных и реализация стандартов информационной безопасности.
— Управление отношениями с внешними поставщиками и сервисными компаниями.
— Организация регулярного мониторинга и обновления IT-инфраструктуры.

Отчетность:

IT-менеджер отчитывается перед вышестоящим руководителем, например, перед директором по информационным технологиям или генеральным директором компании.

Права:

IT-менеджер имеет право:
— Принимать решения по развитию IT-инфраструктуры в соответствии с бюджетом и корпоративной политикой.
— Инициировать обучение и повышение квалификации сотрудников отдела.
— Вводить новые технологические процессы и методики работы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

IT-менеджер несет ответственность за эффективность, надежность и безопасность информационных систем компании. Оценка его деятельности включает удовлетворенность пользователей, соответствие IT-систем деловым требованиям, соблюдение бюджета и сроков реализации проектов.

Для того чтобы компания сохраняла конкурентные преимущества в быстро меняющемся цифровом мире, «ФАВОРИТ» предлагает профессиональные услуги по подбору опытных IT-менеджеров, способных управлять IT-инфраструктурой и проектами на высшем уровне.

