Должностная инструкция Менеджера по качеству (Производственного менеджера)

Общие положения:

Менеджер по качеству отвечает за разработку, внедрение и мониторинг систем качества в производственной среде. Он осуществляет контроль за соответствием продукции и процессов установленным стандартам качества и регуляторным требованиям.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование, предпочтительно с уклоном в области качества, инженерии или управления производством.

— Опыт работы в области контроля качества или управления качеством не менее 5 лет.

— Знание стандартов качества и опыт работы с системами менеджмента качества, такими как ISO 9001.

— Навыки проведения аудитов, внутренних и внешних проверок.

— Умение работать с компьютерными программами для анализа данных и статистического контроля процессов.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение стандартов и процедур качества для производственных процессов.

— Организация и проведение внутренних и внешних аудитов систем качества.

— Слежение за тем, чтобы процессы соответствовали законодательным и корпоративным требованиям.

— Анализ данных о качестве и разработка мер по улучшению процессов.

— Взаимодействие с отделами затронутыми системами качества для обеспечения эффективных корректирующих и предупредительных действий.

— Обучение и консультирование персонала по вопросам качества и стандартов.

Отчетность:

Менеджер по качеству отчитывается перед техническим директором или генеральным директором.

Права:

Менеджер по качеству имеет право:

— Инициировать изменения в производственных и управленческих процессах, направленные на улучшение качества.

— Проводить обучение и инструктажи по качеству.

— Останавливать производство при обнаружении существенных отклонений в качестве продукции.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по качеству несет ответственность за обеспечение и поддержание высокого уровня качества продукции и процессов. Эффективность его работы оценивается по уровню брака, реализации планов по улучшениям и результатам аудитов.

