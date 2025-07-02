Должностные обязанности Менеджер по качеству (производственного менеджера)
Должностная инструкция Менеджера по качеству (Производственного менеджера)
Общие положения:
Менеджер по качеству отвечает за разработку, внедрение и мониторинг систем качества в производственной среде. Он осуществляет контроль за соответствием продукции и процессов установленным стандартам качества и регуляторным требованиям.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование, предпочтительно с уклоном в области качества, инженерии или управления производством.
— Опыт работы в области контроля качества или управления качеством не менее 5 лет.
— Знание стандартов качества и опыт работы с системами менеджмента качества, такими как ISO 9001.
— Навыки проведения аудитов, внутренних и внешних проверок.
— Умение работать с компьютерными программами для анализа данных и статистического контроля процессов.
Должностные обязанности:
— Разработка и внедрение стандартов и процедур качества для производственных процессов.
— Организация и проведение внутренних и внешних аудитов систем качества.
— Слежение за тем, чтобы процессы соответствовали законодательным и корпоративным требованиям.
— Анализ данных о качестве и разработка мер по улучшению процессов.
— Взаимодействие с отделами затронутыми системами качества для обеспечения эффективных корректирующих и предупредительных действий.
— Обучение и консультирование персонала по вопросам качества и стандартов.
Отчетность:
Менеджер по качеству отчитывается перед техническим директором или генеральным директором.
Права:
Менеджер по качеству имеет право:
— Инициировать изменения в производственных и управленческих процессах, направленные на улучшение качества.
— Проводить обучение и инструктажи по качеству.
— Останавливать производство при обнаружении существенных отклонений в качестве продукции.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по качеству несет ответственность за обеспечение и поддержание высокого уровня качества продукции и процессов. Эффективность его работы оценивается по уровню брака, реализации планов по улучшениям и результатам аудитов.
