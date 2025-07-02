Должностные обязанности Менеджер по качеству (производственного менеджера)

Должностная инструкция Менеджера по качеству (Производственного менеджера)

Общие положения:

Менеджер по качеству отвечает за разработку, внедрение и мониторинг систем качества в производственной среде. Он осуществляет контроль за соответствием продукции и процессов установленным стандартам качества и регуляторным требованиям.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование, предпочтительно с уклоном в области качества, инженерии или управления производством.
 — Опыт работы в области контроля качества или управления качеством не менее 5 лет.
 — Знание стандартов качества и опыт работы с системами менеджмента качества, такими как ISO 9001.
 — Навыки проведения аудитов, внутренних и внешних проверок.
 — Умение работать с компьютерными программами для анализа данных и статистического контроля процессов.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение стандартов и процедур качества для производственных процессов.
 — Организация и проведение внутренних и внешних аудитов систем качества.
 — Слежение за тем, чтобы процессы соответствовали законодательным и корпоративным требованиям.
 — Анализ данных о качестве и разработка мер по улучшению процессов.
 — Взаимодействие с отделами затронутыми системами качества для обеспечения эффективных корректирующих и предупредительных действий.
 — Обучение и консультирование персонала по вопросам качества и стандартов.

Отчетность:

Менеджер по качеству отчитывается перед техническим директором или генеральным директором.

Права:

Менеджер по качеству имеет право:
 — Инициировать изменения в производственных и управленческих процессах, направленные на улучшение качества.
 — Проводить обучение и инструктажи по качеству.
 — Останавливать производство при обнаружении существенных отклонений в качестве продукции.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по качеству несет ответственность за обеспечение и поддержание высокого уровня качества продукции и процессов. Эффективность его работы оценивается по уровню брака, реализации планов по улучшениям и результатам аудитов.

Для обеспечения производства продукции наивысшего качества незаменим ресурс — квалифицированный менеджер по качеству. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает свои услуги для предприятий всех секторов, нуждающихся в менеджерах, способных внедрять и поддерживать эффективные системы качества. Вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 для уточнения деталей или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.

