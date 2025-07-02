Должностные обязанности Менеджер по ключевым клиентам

Должностная инструкция Менеджера по ключевым клиентам

Общие положения:

Менеджер по ключевым клиентам отвечает за развитие и поддержание долгосрочных взаимовыгодных отношений с наиболее значимыми клиентами компании. Он несет ответственность за достижение целей по продажам и удовлетворенности ключевых клиентов, а также за выявление новых бизнес-возможностей в рамках этих отношений.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области бизнеса, маркетинга, управления или смежных направлениях.
— Опыт работы в управлении клиентскими отношениями, особенно в работе с крупными клиентами на протяжении не менее 3 лет.
— Высокие коммуникативные навыки и способность к построению эффективного взаимодействия на уровне B2B.
— Навыки ведения переговоров и заключения сделок.
— Умение работать с CRM-системами и аналитическими инструментами.

Должностные обязанности:

— Разработка, реализация и поддержка индивидуальных планов работы с ключевыми клиентами.
— Регулярное общение с ключевыми клиентами с целью удовлетворения их потребностей и решения возникающих вопросов.
— Понимание бизнеса клиента, его целей и потребностей, для предложения наилучших решений и услуг.
— Выявление возможностей для увеличения объемов продаж у ключевых клиентов.
— Сбор обратной связи от клиентов и содействие в улучшении продуктов и сервисов.
— Координация между клиентами и отделами компании для обеспечения высокого уровня клиентского сервиса.

Отчетность:

Менеджер по ключевым клиентам отчитывается перед директором по продажам или коммерческим директором.

Права:

Менеджер по ключевым клиентам имеет право:
— Предпринимать инициативы, направленные на увеличение объема продаж и качества обслуживания клиентов.
— Устанавливать и корректировать условия работы с ключевыми клиентами в соответствии с корпоративной политикой.
— Проводить анализ рынка и конкурентной среды для разработки стратегических предложений.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по ключевым клиентам несет ответственность за достижение и превышение планов продаж у ключевых клиентов, рост удовлетворенности клиентов и укрепление партнерских взаимоотношений. Эффективность его работы можно измерить через объемы продаж, уровень удержания клиентов и полученную обратную связь от ключевых клиентов.

