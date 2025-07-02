Должностная обязанность Менеджера по комплектации

Общие положения:

Менеджер по комплектации играет ключевую роль в обеспечении комплектации и снабжении предприятия необходимыми материалами, комплектующими и оборудованием. Его задача состоит в организации эффективного управления запасами и обеспечении бесперебойной работы производственных процессов.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области управления запасами, снабжения или сертификат Менеджера по комплектации.

— Знание методов планирования и оптимизации запасов, анализа спроса и прогнозирования потребностей.

— Умение работать с поставщиками, проводить переговоры и заключать договора о поставках.

— Навыки работы с системами учета и управления складом.

Должностные обязанности:

— Планирование и осуществление закупок материалов, комплектующих и оборудования с учетом производственных потребностей и стратегии компании.

— Ведение переговоров с поставщиками, заключение договоров на поставку материалов и комплектующих.

— Контроль за уровнем запасов, обеспечение оптимального уровня страховых запасов и минимизация излишков.

— Организация складского учета и контроля за приемкой, хранением и отгрузкой материальных ценностей.

Отчетность:

Менеджер по комплектации отчитывается перед руководством компании о результативности управления запасами, проведенных закупках, уровне оборачиваемости запасов и оценке эффективности работы поставщиков.

Права:

Менеджер по комплектации имеет право:

— Проводить планирование и заказы на закупки материалов и комплектующих согласно утвержденным бюджетам и стратегии компании.

— Вести переговоры и заключать договора с поставщиками.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по комплектации несет ответственность за обеспечение непрерывности и планомерности поставок материалов и оборудования, а также за оптимизацию запасов с учетом изменяющегося спроса и производственных потребностей. Критерии эффективности могут включать оборачиваемость запасов, снижение издержек на хранение и транспортировку материалов, а также уровень удовлетворенности производства поставками.

Для подбора опытного и эффективного Менеджера по комплектации рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство обладает опытом в подборе кадров различных специализаций и поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.