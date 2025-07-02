Должностные обязанности Менеджер по логистике
Должностная инструкция Менеджера по логистике
Общие положения:
Менеджер по логистике отвечает за планирование и координацию логистических операций компании. Он обеспечивает оптимальное использование ресурсов для доставки продукции по требованиям клиентов, соблюдая сроки и минимизируя издержки.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области логистики, управления цепями поставок или экономики.
— Опыт работы в области логистики не менее 3 лет.
— Глубокие знания логистических процессов с умением оптимизировать цепочки поставок.
— Навыки работы с логистическими информационными системами и программами планирования ресурсов предприятия (ERP).
Должностные обязанности:
— Планирование и организация транспортировки и складирования товаров.
— Оптимизация логистических процессов для повышения эффективности и снижения издержек.
— Ведение переговоров с поставщиками и перевозчиками для обеспечения лучших условий сотрудничества.
— Мониторинг выполнения логистических контрактов и разрешение возникающих проблем.
Отчетность:
Менеджер по логистике отчитывается перед директором по операциям или главным исполнительным директором.
Права:
Менеджер по логистике имеет право:
— Принимать решения по выбору поставщиков и перевозчиков.
— Вносить предложения по модернизации логистической инфраструктуры компании.
— Утверждать логистические схемы и маршруты доставки.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по логистике несет ответственность за своевременную поставку товаров, оптимизацию логистических процессов и снижение издержек. Его успешная работа может быть измерена через увеличение эффективности доставки, сокращение затрат на логистику и уровень удовлетворенности клиентов.
