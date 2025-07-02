Должностная инструкция Менеджера по логистике

Общие положения:

Менеджер по логистике отвечает за планирование и координацию логистических операций компании. Он обеспечивает оптимальное использование ресурсов для доставки продукции по требованиям клиентов, соблюдая сроки и минимизируя издержки.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области логистики, управления цепями поставок или экономики.

— Опыт работы в области логистики не менее 3 лет.

— Глубокие знания логистических процессов с умением оптимизировать цепочки поставок.

— Навыки работы с логистическими информационными системами и программами планирования ресурсов предприятия (ERP).

Должностные обязанности:

— Планирование и организация транспортировки и складирования товаров.

— Оптимизация логистических процессов для повышения эффективности и снижения издержек.

— Ведение переговоров с поставщиками и перевозчиками для обеспечения лучших условий сотрудничества.

— Мониторинг выполнения логистических контрактов и разрешение возникающих проблем.

Отчетность:

Менеджер по логистике отчитывается перед директором по операциям или главным исполнительным директором.

Права:

Менеджер по логистике имеет право:

— Принимать решения по выбору поставщиков и перевозчиков.

— Вносить предложения по модернизации логистической инфраструктуры компании.

— Утверждать логистические схемы и маршруты доставки.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по логистике несет ответственность за своевременную поставку товаров, оптимизацию логистических процессов и снижение издержек. Его успешная работа может быть измерена через увеличение эффективности доставки, сокращение затрат на логистику и уровень удовлетворенности клиентов.

«ФАВОРИТ» поможет вашей компании найти высококвалифицированного Менеджера по логистике, способного оптимизировать логистические процессы и повысить качество обслуживания клиентов. Для обсуждения деталей сотрудничества, свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправьте заявку через наш сайт favorit.pro.