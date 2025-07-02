Должностные обязанности Менеджер по маркетингу проекта
Должностная инструкция Менеджера по маркетингу проекта
Общие положения:
Менеджер по маркетингу проекта отвечает за разработку и реализацию маркетинговых стратегий в рамках конкретного проекта с целью продвижения продукции или услуг, связанных с проектом. Он также координирует маркетинговые и рекламные мероприятия, направленные на достижение целей проекта.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области маркетинга, рекламы, PR или экономики.
— Опыт работы в сфере маркетинга не менее 3 лет, предпочтительно с опытом работы в области проектного менеджмента.
— Глубокие знания маркетинговых стратегий и инструментов продвижения товаров и услуг.
— Навыки планирования и управления рекламными кампаниями в рамках конкретного проекта.
Должностные обязанности:
— Разработка и реализация маркетинговых стратегий, соответствующих целям проекта.
— Планирование и координация маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение продукции или услуг в рамках проекта.
— Анализ результатов маркетинговых кампаний и корректировка стратегий в зависимости от полученных данных.
Отчетность:
Менеджер по маркетингу проекта отчитывается перед куратором проекта или руководителем маркетингового отдела.
Права:
Менеджер по маркетингу проекта имеет право:
— Разрабатывать бюджеты и маркетинговые планы в рамках конкретного проекта.
— Принимать решения по выбору рекламных каналов и инструментов продвижения в соответствии с целями проекта.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по маркетингу проекта несет ответственность за достижение маркетинговых целей в рамках проекта, повышение узнаваемости продукции или услуг на рынке, соблюдение бюджета и сроков маркетинговых мероприятий в рамках проекта.
