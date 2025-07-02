Должностные обязанности Менеджер по маркетингу проекта

Должностная инструкция Менеджера по маркетингу проекта

Общие положения:

Менеджер по маркетингу проекта отвечает за разработку и реализацию маркетинговых стратегий в рамках конкретного проекта с целью продвижения продукции или услуг, связанных с проектом. Он также координирует маркетинговые и рекламные мероприятия, направленные на достижение целей проекта.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области маркетинга, рекламы, PR или экономики.
— Опыт работы в сфере маркетинга не менее 3 лет, предпочтительно с опытом работы в области проектного менеджмента.
— Глубокие знания маркетинговых стратегий и инструментов продвижения товаров и услуг.
— Навыки планирования и управления рекламными кампаниями в рамках конкретного проекта.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация маркетинговых стратегий, соответствующих целям проекта.
— Планирование и координация маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение продукции или услуг в рамках проекта.
— Анализ результатов маркетинговых кампаний и корректировка стратегий в зависимости от полученных данных.

Отчетность:

Менеджер по маркетингу проекта отчитывается перед куратором проекта или руководителем маркетингового отдела.

Права:

Менеджер по маркетингу проекта имеет право:

— Разрабатывать бюджеты и маркетинговые планы в рамках конкретного проекта.
— Принимать решения по выбору рекламных каналов и инструментов продвижения в соответствии с целями проекта.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по маркетингу проекта несет ответственность за достижение маркетинговых целей в рамках проекта, повышение узнаваемости продукции или услуг на рынке, соблюдение бюджета и сроков маркетинговых мероприятий в рамках проекта.

«ФАВОРИТ» поможет найти квалифицированного Менеджера по маркетингу проекта, способного эффективно продвигать продукцию или услуги в рамках конкретного проекта. Для обсуждения деталей сотрудничества, свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправьте заявку через наш сайт favorit.pro.

