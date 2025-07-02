Должностная инструкция Менеджера по обучению

Общие положения:

Менеджер по обучению отвечает за разработку, планирование и реализацию программ обучения и развития сотрудников компании. Он также координирует процессы обучения, адаптации новых сотрудников и повышения квалификации персонала.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области педагогики, психологии, HR или смежной области.

— Опыт работы в организации обучения и развития персонала не менее 3 лет.

— Глубокие знания методов обучения и понимание процессов корпоративного обучения.

— Навыки разработки обучающих программ, проведения тренингов и мониторинга результатов обучения.

Должностные обязанности:

— Разработка и адаптация обучающих программ с учетом потребностей компании и требований рынка труда.

— Организация и проведение обучающих мероприятий и тренингов для сотрудников на различных уровнях.

— Оценка эффективности обучения и разработка рекомендаций по улучшению образовательных процессов.

— Поддержка процесса адаптации новых сотрудников и организация вводных обучающих программ.

Отчетность:

Менеджер по обучению отчитывается перед руководителем отдела HR или управляющим директором.

Права:

Менеджер по обучению имеет право:

— Разрабатывать бюджеты на обучение и развитие персонала.

— Планировать распределение обучающих ресурсов и выбор образовательных партнеров или поставщиков услуг.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по обучению несет ответственность за повышение эффективности обучения сотрудников, уровень усвоения знаний и навыков, а также за проведение обучения в соответствии с планами и бюджетом.

