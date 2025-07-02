Должностные обязанности Менеджер по обучению
Должностная инструкция Менеджера по обучению
Общие положения:
Менеджер по обучению отвечает за разработку, планирование и реализацию программ обучения и развития сотрудников компании. Он также координирует процессы обучения, адаптации новых сотрудников и повышения квалификации персонала.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области педагогики, психологии, HR или смежной области.
— Опыт работы в организации обучения и развития персонала не менее 3 лет.
— Глубокие знания методов обучения и понимание процессов корпоративного обучения.
— Навыки разработки обучающих программ, проведения тренингов и мониторинга результатов обучения.
Должностные обязанности:
— Разработка и адаптация обучающих программ с учетом потребностей компании и требований рынка труда.
— Организация и проведение обучающих мероприятий и тренингов для сотрудников на различных уровнях.
— Оценка эффективности обучения и разработка рекомендаций по улучшению образовательных процессов.
— Поддержка процесса адаптации новых сотрудников и организация вводных обучающих программ.
Отчетность:
Менеджер по обучению отчитывается перед руководителем отдела HR или управляющим директором.
Права:
Менеджер по обучению имеет право:
— Разрабатывать бюджеты на обучение и развитие персонала.
— Планировать распределение обучающих ресурсов и выбор образовательных партнеров или поставщиков услуг.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по обучению несет ответственность за повышение эффективности обучения сотрудников, уровень усвоения знаний и навыков, а также за проведение обучения в соответствии с планами и бюджетом.
