Должностные обязанности Менеджер по обучению и развитию персонала
Должностная инструкция Менеджера по обучению и развитию персонала
Общие положения:
Менеджер по обучению и развитию персонала отвечает за разработку, организацию и реализацию программ обучения, тренингов и развития для сотрудников компании. Он также занимается анализом потребностей в обучении, планированием карьерного роста и формированием корпоративной культуры.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области HR, педагогики, психологии или смежной области.
— Опыт работы в области обучения и развития персонала не менее 3 лет.
— Глубокие знания методов корпоративного обучения, планирования карьерного роста и оценки потребностей персонала.
— Навыки разработки обучающих программ, проведения тренингов и мониторинга результатов обучения.
Должностные обязанности:
— Разработка и адаптация образовательных программ и планов развития, соответствующих потребностям компании и сотрудников.
— Организация и проведение обучающих мероприятий, тренингов, семинаров и внутрикорпоративных мероприятий.
— Проведение оценки результатов обучения, анализ эффективности образовательных программ и корректировка стратегий развития.
Отчетность:
Менеджер по обучению и развитию персонала отчитывается перед руководителем отдела HR или управляющим директором.
Права:
Менеджер по обучению и развитию персонала имеет право:
— Разрабатывать бюджеты на обучение и развитие персонала и утверждать планы обучения для различных категорий сотрудников.
— Проводить аттестацию и оценку потребностей в обучении для формирования персональных образовательных планов.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по обучению и развитию персонала несет ответственность за повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции сотрудников, развитие корпоративной культуры и создание условий для карьерного роста в компании.
