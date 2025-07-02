Должностная инструкция Менеджера по обучению и развитию персонала

Общие положения:

Менеджер по обучению и развитию персонала отвечает за разработку, организацию и реализацию программ обучения, тренингов и развития для сотрудников компании. Он также занимается анализом потребностей в обучении, планированием карьерного роста и формированием корпоративной культуры.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области HR, педагогики, психологии или смежной области.

— Опыт работы в области обучения и развития персонала не менее 3 лет.

— Глубокие знания методов корпоративного обучения, планирования карьерного роста и оценки потребностей персонала.

— Навыки разработки обучающих программ, проведения тренингов и мониторинга результатов обучения.

Должностные обязанности:

— Разработка и адаптация образовательных программ и планов развития, соответствующих потребностям компании и сотрудников.

— Организация и проведение обучающих мероприятий, тренингов, семинаров и внутрикорпоративных мероприятий.

— Проведение оценки результатов обучения, анализ эффективности образовательных программ и корректировка стратегий развития.

Отчетность:

Менеджер по обучению и развитию персонала отчитывается перед руководителем отдела HR или управляющим директором.

Права:

Менеджер по обучению и развитию персонала имеет право:

— Разрабатывать бюджеты на обучение и развитие персонала и утверждать планы обучения для различных категорий сотрудников.

— Проводить аттестацию и оценку потребностей в обучении для формирования персональных образовательных планов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по обучению и развитию персонала несет ответственность за повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции сотрудников, развитие корпоративной культуры и создание условий для карьерного роста в компании.

