Должностные обязанности Менеджер по обучению и развитию персонала

Должностная инструкция Менеджера по обучению и развитию персонала

Общие положения:

Менеджер по обучению и развитию персонала отвечает за разработку, организацию и реализацию программ обучения, тренингов и развития для сотрудников компании. Он также занимается анализом потребностей в обучении, планированием карьерного роста и формированием корпоративной культуры.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области HR, педагогики, психологии или смежной области.
— Опыт работы в области обучения и развития персонала не менее 3 лет.
— Глубокие знания методов корпоративного обучения, планирования карьерного роста и оценки потребностей персонала.
— Навыки разработки обучающих программ, проведения тренингов и мониторинга результатов обучения.

Должностные обязанности:

— Разработка и адаптация образовательных программ и планов развития, соответствующих потребностям компании и сотрудников.
— Организация и проведение обучающих мероприятий, тренингов, семинаров и внутрикорпоративных мероприятий.
— Проведение оценки результатов обучения, анализ эффективности образовательных программ и корректировка стратегий развития.

Отчетность:

Менеджер по обучению и развитию персонала отчитывается перед руководителем отдела HR или управляющим директором.

Права:

Менеджер по обучению и развитию персонала имеет право:

— Разрабатывать бюджеты на обучение и развитие персонала и утверждать планы обучения для различных категорий сотрудников.
— Проводить аттестацию и оценку потребностей в обучении для формирования персональных образовательных планов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по обучению и развитию персонала несет ответственность за повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции сотрудников, развитие корпоративной культуры и создание условий для карьерного роста в компании.

«ФАВОРИТ» поможет вашей компании найти опытного Менеджера по обучению и развитию персонала, способного создать эффективные образовательные и развивающие программы для сотрудников. Для обсуждения деталей сотрудничества, свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправьте заявку через наш сайт favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить