Должностные обязанности Менеджер по оптовым продажам
Должностная инструкция Менеджера по оптовым продажам
Общие положения:
Менеджер по оптовым продажам отвечает за развитие и увеличение объема оптовых продаж продукции компании. Он также занимается формированием стратегии продаж, управлением клиентской базы и обеспечением выполнения плановых показателей.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области бизнеса, маркетинга или смежной области.
— Опыт работы в сфере оптовых продаж не менее 3 лет.
— Глубокие знания методов продаж, умение анализировать рынок и конкурентную среду.
— Навыки разработки стратегии продаж и управления клиентскими отношениями на оптовом уровне.
Должностные обязанности:
— Планирование и реализация стратегии по увеличению объема оптовых продаж.
— Поиск и привлечение новых оптовых клиентов, а также поддержание отношений с текущими клиентами.
— Участие в формировании ценовой политики и условий поставки для оптовых покупателей.
— Анализ результатов продаж и разработка мер по оптимизации процесса продаж.
Отчетность:
Менеджер по оптовым продажам отчитывается перед директором по продажам или коммерческим директором.
Права:
Менеджер по оптовым продажам имеет право:
— Устанавливать ценовую политику и условия сотрудничества с оптовыми клиентами.
— Проводить переговоры и заключать договоры на оптовые поставки.
— Формировать коммерческие предложения и решать вопросы рекламации от оптовых клиентов.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по оптовым продажам несет ответственность за достижение и превышение плановых показателей по оптовым продажам, увеличение клиентской базы и улучшение уровня обслуживания оптовых клиентов.
