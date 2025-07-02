Должностная инструкция Менеджера по оптовым продажам

Общие положения:

Менеджер по оптовым продажам отвечает за развитие и увеличение объема оптовых продаж продукции компании. Он также занимается формированием стратегии продаж, управлением клиентской базы и обеспечением выполнения плановых показателей.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области бизнеса, маркетинга или смежной области.

— Опыт работы в сфере оптовых продаж не менее 3 лет.

— Глубокие знания методов продаж, умение анализировать рынок и конкурентную среду.

— Навыки разработки стратегии продаж и управления клиентскими отношениями на оптовом уровне.

Должностные обязанности:

— Планирование и реализация стратегии по увеличению объема оптовых продаж.

— Поиск и привлечение новых оптовых клиентов, а также поддержание отношений с текущими клиентами.

— Участие в формировании ценовой политики и условий поставки для оптовых покупателей.

— Анализ результатов продаж и разработка мер по оптимизации процесса продаж.

Отчетность:

Менеджер по оптовым продажам отчитывается перед директором по продажам или коммерческим директором.

Права:

Менеджер по оптовым продажам имеет право:

— Устанавливать ценовую политику и условия сотрудничества с оптовыми клиентами.

— Проводить переговоры и заключать договоры на оптовые поставки.

— Формировать коммерческие предложения и решать вопросы рекламации от оптовых клиентов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по оптовым продажам несет ответственность за достижение и превышение плановых показателей по оптовым продажам, увеличение клиентской базы и улучшение уровня обслуживания оптовых клиентов.

