Должностные обязанности Менеджер по оптовым продажам

Должностная инструкция Менеджера по оптовым продажам

Общие положения:

Менеджер по оптовым продажам отвечает за развитие и увеличение объема оптовых продаж продукции компании. Он также занимается формированием стратегии продаж, управлением клиентской базы и обеспечением выполнения плановых показателей.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области бизнеса, маркетинга или смежной области.
 — Опыт работы в сфере оптовых продаж не менее 3 лет.
 — Глубокие знания методов продаж, умение анализировать рынок и конкурентную среду.
 — Навыки разработки стратегии продаж и управления клиентскими отношениями на оптовом уровне.

Должностные обязанности:

— Планирование и реализация стратегии по увеличению объема оптовых продаж.
 — Поиск и привлечение новых оптовых клиентов, а также поддержание отношений с текущими клиентами.
 — Участие в формировании ценовой политики и условий поставки для оптовых покупателей.
 — Анализ результатов продаж и разработка мер по оптимизации процесса продаж.

Отчетность:

Менеджер по оптовым продажам отчитывается перед директором по продажам или коммерческим директором.

Права:

Менеджер по оптовым продажам имеет право:

— Устанавливать ценовую политику и условия сотрудничества с оптовыми клиентами.
 — Проводить переговоры и заключать договоры на оптовые поставки.
 — Формировать коммерческие предложения и решать вопросы рекламации от оптовых клиентов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по оптовым продажам несет ответственность за достижение и превышение плановых показателей по оптовым продажам, увеличение клиентской базы и улучшение уровня обслуживания оптовых клиентов.

