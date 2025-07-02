Должностная обязанность Менеджера по маркетингу

Общие положения:

Менеджер по маркетингу играет важную роль в разработке и реализации маркетинговых стратегий компании. Его задача состоит в планировании и проведении маркетинговых исследований, создании и продвижении продуктов или услуг на рынке, а также в управлении коммуникациями и рекламными кампаниями.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области маркетинга или сертификат Менеджера по маркетингу.

— Знание методов маркетинговых исследований, анализа рынка, определения целевой аудитории и конкурентной среды.

— Навыки планирования маркетинговых кампаний, управления брендом и продвижения продукции.

— Опыт работы с цифровым маркетингом, социальными медиа и аналитикой маркетинговых показателей.

Должностные обязанности:

— Разработка маркетинговой стратегии компании, включая определение целевых рынков, позиционирование продукции, ценообразование и распространение продуктов или услуг.

— Проведение маркетинговых исследований, анализ рынка, спроса и поведения потребителей для выявления новых возможностей.

— Планирование и реализация маркетинговых кампаний, включая рекламу, продвижение через цифровые и традиционные каналы коммуникации, участие в организации мероприятий и промо-акций.

— Управление брендом компании, формирование единого стиля и образа бренда, контроль за репутацией компании в средствах массовой информации и социальных сетях.

— Анализ эффективности маркетинговых мероприятий, отслеживание ключевых показателей производительности и реакция рынка на маркетинговые инициативы.

Отчетность:

Менеджер по маркетингу отчитывается перед руководством компании о результатах маркетинговых стратегий, о выполнении планов маркетинговых кампаний, а также о реакции потребителей на продукцию или услуги бренда.

Права:

Менеджер по маркетингу имеет право:

— Утверждать маркетинговые бюджеты и распоряжаться ресурсами для реализации маркетинговых стратегий.

— Принимать решения по выбору каналов коммуникации, рекламы и продвижения продукции.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по маркетингу несет ответственность за успешную позиционирование продукции на рынке, вовлечение целевой аудитории, увеличение узнаваемости бренда, а также за обеспечение эффективности маркетинговых инвестиций компании. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж, увеличение доли рынка, повышение уровня осведомленности и узнаваемости бренда.

