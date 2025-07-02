Должностные обязанности Менеджер по перевозкам
Должностная инструкция Менеджера по перевозкам
Общие положения:
Менеджер по перевозкам отвечает за планирование, координацию и контроль всех видов транспортных операций компании. Его основная задача — обеспечение бесперебойной и эффективной работы логистических процессов и транспортных средств.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области логистики, транспорта или смежных областях.
— Опыт работы в области перевозок не менее 3 лет.
— Глубокие знания транспортных процессов, законодательства в области транспорта и логистики.
— Навыки планирования и оптимизации транспортных маршрутов, работы с перевозчиками и транспортными компаниями.
Должностные обязанности:
— Планирование и организация грузоперевозок различными видами транспорта.
— Подбор и сотрудничество с транспортными компаниями и перевозчиками.
— Контроль выполнения перевозок, соблюдение сроков и качества услуг.
— Анализ рынка перевозок и поиск оптимальных логистических решений.
Отчетность:
Менеджер по перевозкам отчитывается перед директором по логистике или операционным директором.
Права:
Менеджер по перевозкам имеет право:
— Заключать договора на перевозочные услуги и устанавливать транспортные тарифы.
— Принимать решения о выборе транспортных компаний и оптимизации транспортных маршрутов.
— Участвовать в разработке бюджета на логистические операции и транспортные расходы.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по перевозкам несет ответственность за обеспечение своевременной и безопасной доставки грузов, оптимизацию транспортных расходов и обеспечение соответствия процессов перевозок стандартам качества.
