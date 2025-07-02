Должностная инструкция Менеджера по перевозкам

Общие положения:

Менеджер по перевозкам отвечает за планирование, координацию и контроль всех видов транспортных операций компании. Его основная задача — обеспечение бесперебойной и эффективной работы логистических процессов и транспортных средств.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области логистики, транспорта или смежных областях.

— Опыт работы в области перевозок не менее 3 лет.

— Глубокие знания транспортных процессов, законодательства в области транспорта и логистики.

— Навыки планирования и оптимизации транспортных маршрутов, работы с перевозчиками и транспортными компаниями.

Должностные обязанности:

— Планирование и организация грузоперевозок различными видами транспорта.

— Подбор и сотрудничество с транспортными компаниями и перевозчиками.

— Контроль выполнения перевозок, соблюдение сроков и качества услуг.

— Анализ рынка перевозок и поиск оптимальных логистических решений.

Отчетность:

Менеджер по перевозкам отчитывается перед директором по логистике или операционным директором.

Права:

Менеджер по перевозкам имеет право:

— Заключать договора на перевозочные услуги и устанавливать транспортные тарифы.

— Принимать решения о выборе транспортных компаний и оптимизации транспортных маршрутов.

— Участвовать в разработке бюджета на логистические операции и транспортные расходы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по перевозкам несет ответственность за обеспечение своевременной и безопасной доставки грузов, оптимизацию транспортных расходов и обеспечение соответствия процессов перевозок стандартам качества.

