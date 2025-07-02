Должностные обязанности Менеджер по перевозкам

Должностная инструкция Менеджера по перевозкам

Общие положения:

Менеджер по перевозкам отвечает за планирование, координацию и контроль всех видов транспортных операций компании. Его основная задача — обеспечение бесперебойной и эффективной работы логистических процессов и транспортных средств.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области логистики, транспорта или смежных областях.
 — Опыт работы в области перевозок не менее 3 лет.
 — Глубокие знания транспортных процессов, законодательства в области транспорта и логистики.
 — Навыки планирования и оптимизации транспортных маршрутов, работы с перевозчиками и транспортными компаниями.

Должностные обязанности:

— Планирование и организация грузоперевозок различными видами транспорта.
 — Подбор и сотрудничество с транспортными компаниями и перевозчиками.
 — Контроль выполнения перевозок, соблюдение сроков и качества услуг.
 — Анализ рынка перевозок и поиск оптимальных логистических решений.

Отчетность:

Менеджер по перевозкам отчитывается перед директором по логистике или операционным директором.

Права:

Менеджер по перевозкам имеет право:

— Заключать договора на перевозочные услуги и устанавливать транспортные тарифы.
 — Принимать решения о выборе транспортных компаний и оптимизации транспортных маршрутов.
 — Участвовать в разработке бюджета на логистические операции и транспортные расходы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по перевозкам несет ответственность за обеспечение своевременной и безопасной доставки грузов, оптимизацию транспортных расходов и обеспечение соответствия процессов перевозок стандартам качества.

«ФАВОРИТ» поможет вашей компании найти опытного Менеджера по перевозкам, способного обеспечить эффективное управление логистическими процессами и транспортом. Для обсуждения деталей сотрудничества, свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправьте заявку через наш сайт favorit.pro.

