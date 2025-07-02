Должностные обязанности Менеджер по персоналу (филиалов)

Должностная обязанность Менеджера по персоналу (филиалов)

Общие положения:

Менеджер по персоналу (филиалов) играет важную роль в управлении персоналом и развитии человеческих ресурсов в филиалах компании. Менеджер по персоналу (филиалов) отвечает за реализацию политики и стратегии управления персоналом, подбор и развитие кадров, а также поддержание эффективных рабочих отношений.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области управления персоналом, психологии или аналогичной области.
— Обширный опыт работы в области управления персоналом и развития человеческих ресурсов.
— Знание законодательства и стандартов в области управления персоналом.
— Умение организовать процессы по подбору, оценке, развитию и удержанию персонала.

Должностные обязанности:

— Реализация политики и стратегии управления персоналом в филиалах компании.
— Подбор, оценка и развитие персонала в соответствии с целями и требованиями компании.
— Проведение кадровых аудитов, анализ потребности в персонале и разработка планов развития.
— Организация процессов по обучению и развитию персонала.
— Управление процессами удержания персонала и создание благоприятной рабочей среды.

Отчетность:

Менеджер по персоналу (филиалов) отчитывается перед руководством компании о выполнении показателей, достижении целей и результативности работы в области управления персоналом.

Права:

Менеджер по персоналу (филиалов) имеет следующие права:
— Разрабатывать и внедрять политику и стратегию управления персоналом в филиалах.
— Принимать решения, касающиеся подбора, оценки и развития персонала.
— Предлагать улучшения и инновационные решения в области управления персоналом.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по персоналу (филиалов) несет ответственность за эффективную работу команды персонала, реализацию стратегии управления персоналом и достижение целей филиалов. Критерии эффективности включают оценку результатов работы, удовлетворенность персонала и достижение ключевых показателей эффективности работы.

 

