Должностные обязанности Менеджер по закупкам оборудования

Общие положения:

Менеджер по закупкам оборудования отвечает за поиск, анализ рынка, выбор поставщиков и закупку технического оборудования в соответствии с потребностями компании. Он также следит за соблюдением бюджета и сроков приобретения оборудования.

Квалификационные требования:

— Высшее или средне-специальное образование в области экономики, управления или технической специальности.
— Опыт работы в области закупок оборудования, желательно в сфере промышленности или технических услуг.
— Знание рынка оборудования, поставщиков, а также методов закупок и технических характеристик оборудования.
— Навыки ведения переговоров, заключения договоров и организации логистики.

Должностные обязанности:

— Планирование и проведение закупок оборудования в соответствии с потребностями предприятия.
— Поиск новых поставщиков и проведение переговоров о цене, условиях поставки и гарантийных обязательствах.
— Оценка технических характеристик предлагаемого оборудования, а также анализ рыночных цен.
— Составление отчетов о результатах торгов и анализ эффективности закупок.

Отчетность:

Менеджер по закупкам оборудования отчитывается перед HR-директором или операционным директором.

Права:

Менеджер по закупкам оборудования имеет право:

— Разрабатывать и внедрять процедуры подбора персонала.
— Принимать участие в согласовании предложений о приеме на работу.
— Организовывать и проводить обучение и развитие собственной команды.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по закупкам оборудования несет ответственность за качество подбора персонала, соблюдение сроков при закрытии вакансий и соответствие подобранного персонала потребностям компании.

«ФАВОРИТ» поможет вашей компании найти опытного Менеджера по закупкам оборудования способного эффективно управлять всеми аспектами процесса закупок оборудования. Для обсуждения деталей сотрудничества, свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправьте заявку через наш сайт favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить