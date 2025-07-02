Должностные обязанности Менеджер по закупкам оборудования
Общие положения:
Менеджер по закупкам оборудования отвечает за поиск, анализ рынка, выбор поставщиков и закупку технического оборудования в соответствии с потребностями компании. Он также следит за соблюдением бюджета и сроков приобретения оборудования.
Квалификационные требования:
— Высшее или средне-специальное образование в области экономики, управления или технической специальности.
— Опыт работы в области закупок оборудования, желательно в сфере промышленности или технических услуг.
— Знание рынка оборудования, поставщиков, а также методов закупок и технических характеристик оборудования.
— Навыки ведения переговоров, заключения договоров и организации логистики.
Должностные обязанности:
— Планирование и проведение закупок оборудования в соответствии с потребностями предприятия.
— Поиск новых поставщиков и проведение переговоров о цене, условиях поставки и гарантийных обязательствах.
— Оценка технических характеристик предлагаемого оборудования, а также анализ рыночных цен.
— Составление отчетов о результатах торгов и анализ эффективности закупок.
Отчетность:
Менеджер по закупкам оборудования отчитывается перед HR-директором или операционным директором.
Права:
Менеджер по закупкам оборудования имеет право:
— Разрабатывать и внедрять процедуры подбора персонала.
— Принимать участие в согласовании предложений о приеме на работу.
— Организовывать и проводить обучение и развитие собственной команды.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по закупкам оборудования несет ответственность за качество подбора персонала, соблюдение сроков при закрытии вакансий и соответствие подобранного персонала потребностям компании.
«ФАВОРИТ» поможет вашей компании найти опытного Менеджера по закупкам оборудования способного эффективно управлять всеми аспектами процесса закупок оборудования. Для обсуждения деталей сотрудничества, свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправьте заявку через наш сайт favorit.pro.