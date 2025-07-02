Общие положения:

Менеджер по закупкам оборудования отвечает за поиск, анализ рынка, выбор поставщиков и закупку технического оборудования в соответствии с потребностями компании. Он также следит за соблюдением бюджета и сроков приобретения оборудования.

Квалификационные требования:

— Высшее или средне-специальное образование в области экономики, управления или технической специальности.

— Опыт работы в области закупок оборудования, желательно в сфере промышленности или технических услуг.

— Знание рынка оборудования, поставщиков, а также методов закупок и технических характеристик оборудования.

— Навыки ведения переговоров, заключения договоров и организации логистики.

Должностные обязанности:

— Планирование и проведение закупок оборудования в соответствии с потребностями предприятия.

— Поиск новых поставщиков и проведение переговоров о цене, условиях поставки и гарантийных обязательствах.

— Оценка технических характеристик предлагаемого оборудования, а также анализ рыночных цен.

— Составление отчетов о результатах торгов и анализ эффективности закупок.

Отчетность:

Менеджер по закупкам оборудования отчитывается перед HR-директором или операционным директором.

Права:

Менеджер по закупкам оборудования имеет право:

— Разрабатывать и внедрять процедуры подбора персонала.

— Принимать участие в согласовании предложений о приеме на работу.

— Организовывать и проводить обучение и развитие собственной команды.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по закупкам оборудования несет ответственность за качество подбора персонала, соблюдение сроков при закрытии вакансий и соответствие подобранного персонала потребностям компании.

