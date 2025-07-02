Должностные обязанности Менеджер по подбору кадров
Должностная инструкция Менеджера по подбору кадров
Общие положения:
Менеджер по подбору кадров отвечает за планирование и осуществление процессов подбора персонала, а также участвует в разработке и внедрении стратегий привлечения и удержания талантливых специалистов в компании.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области управления персоналом, психологии, HR или смежных областях.
— Опыт работы в процессе подбора персонала не менее 3 лет.
— Глубокие знания методов и инструментов подбора персонала, включая проведение собеседований, оценку кандидатов, подбор тестов и ассессмент-центры.
— Навыки планирования, межличностного общения и оценки кандидатов.
Должностные обязанности:
— Разработка и оптимизация процессов подбора на основе потребностей компании.
— Организация и ведение процесса подбора, включая размещение вакансий, анализ резюме, проведение собеседований и проведение оценки кандидатов.
— Участие в разработке программ привлечения и удержания талантливых сотрудников.
— Взаимодействие с руководством предприятия для определения потребностей в персонале на текущий и будущий период.
Отчетность:
Менеджер по подбору кадров отчитывается перед HR-директором или операционным директором.
Права:
Менеджер по подбору кадров имеет право:
— Разрабатывать и внедрять процедуры подбора персонала.
— Принимать участие в согласовании предложений о приеме на работу.
— Организовывать и проводить обучение и развитие собственной команды.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по подбору кадров несет ответственность за качество подбора персонала, соблюдение сроков при закрытии вакансий и соответствие подобранного персонала потребностям компании.
