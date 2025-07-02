Должностные обязанности Менеджер по подбору кадров

Должностная инструкция Менеджера по подбору кадров

Общие положения:

Менеджер по подбору кадров отвечает за планирование и осуществление процессов подбора персонала, а также участвует в разработке и внедрении стратегий привлечения и удержания талантливых специалистов в компании.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области управления персоналом, психологии, HR или смежных областях.
— Опыт работы в процессе подбора персонала не менее 3 лет.
— Глубокие знания методов и инструментов подбора персонала, включая проведение собеседований, оценку кандидатов, подбор тестов и ассессмент-центры.
— Навыки планирования, межличностного общения и оценки кандидатов.

Должностные обязанности:

— Разработка и оптимизация процессов подбора на основе потребностей компании.
— Организация и ведение процесса подбора, включая размещение вакансий, анализ резюме, проведение собеседований и проведение оценки кандидатов.
— Участие в разработке программ привлечения и удержания талантливых сотрудников.
— Взаимодействие с руководством предприятия для определения потребностей в персонале на текущий и будущий период.

Отчетность:

Менеджер по подбору кадров отчитывается перед HR-директором или операционным директором.

Права:

Менеджер по подбору кадров имеет право:

— Разрабатывать и внедрять процедуры подбора персонала.
— Принимать участие в согласовании предложений о приеме на работу.
— Организовывать и проводить обучение и развитие собственной команды.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по подбору кадров несет ответственность за качество подбора персонала, соблюдение сроков при закрытии вакансий и соответствие подобранного персонала потребностям компании.

«ФАВОРИТ» поможет вашей компании найти опытного Менеджера по подбору кадров, способного эффективно управлять всеми аспектами процесса подбора персонала. Для обсуждения деталей сотрудничества, свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправьте заявку через наш сайт favorit.pro.

