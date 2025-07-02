Должностная инструкция Менеджера по подбору кадров

Общие положения:

Менеджер по подбору кадров отвечает за планирование и осуществление процессов подбора персонала, а также участвует в разработке и внедрении стратегий привлечения и удержания талантливых специалистов в компании.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области управления персоналом, психологии, HR или смежных областях.

— Опыт работы в процессе подбора персонала не менее 3 лет.

— Глубокие знания методов и инструментов подбора персонала, включая проведение собеседований, оценку кандидатов, подбор тестов и ассессмент-центры.

— Навыки планирования, межличностного общения и оценки кандидатов.

Должностные обязанности:

— Разработка и оптимизация процессов подбора на основе потребностей компании.

— Организация и ведение процесса подбора, включая размещение вакансий, анализ резюме, проведение собеседований и проведение оценки кандидатов.

— Участие в разработке программ привлечения и удержания талантливых сотрудников.

— Взаимодействие с руководством предприятия для определения потребностей в персонале на текущий и будущий период.

Отчетность:

Менеджер по подбору кадров отчитывается перед HR-директором или операционным директором.

Права:

Менеджер по подбору кадров имеет право:

— Разрабатывать и внедрять процедуры подбора персонала.

— Принимать участие в согласовании предложений о приеме на работу.

— Организовывать и проводить обучение и развитие собственной команды.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по подбору кадров несет ответственность за качество подбора персонала, соблюдение сроков при закрытии вакансий и соответствие подобранного персонала потребностям компании.

