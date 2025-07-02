Должностные обязанности Менеджер по продажам
Должностная обязанность Менеджера по продажам
Общие положения:
Менеджер по продажам играет важную роль в продвижении продукции и услуг компании на рынке. Основная задача менеджера по продажам состоит в развитии клиентской базы и продажах продукции или услуг компании.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в сфере продаж или соответствующее образование.
— Знание принципов продаж, навыки переговоров и умение вести клиентскую базу.
— Умение разрабатывать и презентовать коммерческие предложения.
— Навыки планирования продаж и управления клиентскими отношениями.
Должностные обязанности:
— Поиск и привлечение новых клиентов, а также поддержание отношений с текущими клиентами.
— Анализ потребностей клиентов и предложение соответствующих товаров или услуг.
— Участие в разработке и реализации стратегий продаж.
— Подготовка отчётности о продажах, контроль за выполнением планов продаж.
Отчётность:
Менеджер по продажам отчитывается перед руководством о выполненных продажах, об основных достижениях или проблемах, с которыми столкнулся в процессе работы.
Права:
Менеджер по продажам имеет право:
— Вести переговоры с клиентами и заключать договоры от имени компании.
— Использовать информацию о продуктах или услугах компании в коммерческих целях.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по продажам несет ответственность за достижение установленных планов продаж, укрепление клиентских связей, а также за поддержание высокого уровня представительства компании на рынке. Критерии эффективности могут включать объем продаж, количество новых клиентов, уровень удовлетворенности клиентов и результативность маркетинговых и продажных кампаний.
