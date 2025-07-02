Должностные обязанности Менеджер по продажам

Должностная обязанность Менеджера по продажам

Общие положения:

Менеджер по продажам играет важную роль в продвижении продукции и услуг компании на рынке. Основная задача менеджера по продажам состоит в развитии клиентской базы и продажах продукции или услуг компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере продаж или соответствующее образование.
 — Знание принципов продаж, навыки переговоров и умение вести клиентскую базу.
 — Умение разрабатывать и презентовать коммерческие предложения.
 — Навыки планирования продаж и управления клиентскими отношениями.

Должностные обязанности:

— Поиск и привлечение новых клиентов, а также поддержание отношений с текущими клиентами.
 — Анализ потребностей клиентов и предложение соответствующих товаров или услуг.
 — Участие в разработке и реализации стратегий продаж.
 — Подготовка отчётности о продажах, контроль за выполнением планов продаж.

Отчётность:

Менеджер по продажам отчитывается перед руководством о выполненных продажах, об основных достижениях или проблемах, с которыми столкнулся в процессе работы.

Права:

Менеджер по продажам имеет право:
 — Вести переговоры с клиентами и заключать договоры от имени компании.
 — Использовать информацию о продуктах или услугах компании в коммерческих целях.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по продажам несет ответственность за достижение установленных планов продаж, укрепление клиентских связей, а также за поддержание высокого уровня представительства компании на рынке. Критерии эффективности могут включать объем продаж, количество новых клиентов, уровень удовлетворенности клиентов и результативность маркетинговых и продажных кампаний.

