Должностная обязанность Менеджера по продажам логистических услуг

Общие положения:

Менеджер по продажам логистических услуг играет важную роль в привлечении новых клиентов и увеличении объемов продаж логистических услуг компании. Его задача состоит в активном поиске потенциальных клиентов, предложении логистических решений и установлении долгосрочных партнерских отношений с заказчиками.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере продаж логистических услуг или сертификат Менеджера по продажам.

— Знание логистических процессов, услуг и технологий, понимание особенностей складского хозяйства и транспортно-логистических систем.

— Навыки презентации и продвижения логистических услуг, успешного ведения переговоров и заключения договоров с клиентами.

— Опыт работы с клиентской базой, CRM-системами и формированием коммерческих предложений.

Должностные обязанности:

— Поиск и привлечение новых клиентов для компании, проведение анализа их потребностей в логистических услугах.

— Проведение презентаций услуг компании, подготовка коммерческих предложений и участие в тендерах.

— Установление и поддержание отношений с ключевыми клиентами, обеспечение клиентоориентированного подхода и развитие перспективных проектов с заказчиками.

— Участие в разработке маркетинговых стратегий для продвижения логистических услуг и выполнение поставленных целей по объемам продаж.

Отчетность:

Менеджер по продажам логистических услуг отчитывается перед руководством компании о результатах продаж, выполнении планов продаж, расширении клиентской базы, а также о прогнозах и тенденциях на рынке логистики.

Права:

Менеджер по продажам логистических услуг имеет право:

— Принимать решения по формированию ценовой политики на логистические услуги и заключать договоры с клиентами.

— Передавать информацию о потребностях клиентов в логистических решениях для дальнейшей работой с производственными и логистическими подразделениями компании.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по продажам логистических услуг несет ответственность за достижение целей по объемам продаж, увеличение клиентской базы, удержание и развитие ключевых клиентов, а также за представление компании на рынке логистики. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж в сравнении с предыдущими периодами, количество новых клиентов и удержание существующих.

