Должностные обязанности Менеджер по продажам оборудования

Должностная обязанность Менеджера по продажам логистических услуг

Общие положения:

Менеджер по продажам логистических услуг играет важную роль в привлечении новых клиентов и увеличении объемов продаж логистических услуг компании. Его задача состоит в активном поиске потенциальных клиентов, предложении логистических решений и установлении долгосрочных партнерских отношений с заказчиками.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере продаж логистических услуг или сертификат Менеджера по продажам.
— Знание логистических процессов, услуг и технологий, понимание особенностей складского хозяйства и транспортно-логистических систем.
— Навыки презентации и продвижения логистических услуг, успешного ведения переговоров и заключения договоров с клиентами.
— Опыт работы с клиентской базой, CRM-системами и формированием коммерческих предложений.

Должностные обязанности:

— Поиск и привлечение новых клиентов для компании, проведение анализа их потребностей в логистических услугах.
— Проведение презентаций услуг компании, подготовка коммерческих предложений и участие в тендерах.
— Установление и поддержание отношений с ключевыми клиентами, обеспечение клиентоориентированного подхода и развитие перспективных проектов с заказчиками.
— Участие в разработке маркетинговых стратегий для продвижения логистических услуг и выполнение поставленных целей по объемам продаж.

Отчетность:

Менеджер по продажам логистических услуг отчитывается перед руководством компании о результатах продаж, выполнении планов продаж, расширении клиентской базы, а также о прогнозах и тенденциях на рынке логистики.

Права:

Менеджер по продажам логистических услуг имеет право:
— Принимать решения по формированию ценовой политики на логистические услуги и заключать договоры с клиентами.
— Передавать информацию о потребностях клиентов в логистических решениях для дальнейшей работой с производственными и логистическими подразделениями компании.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по продажам логистических услуг несет ответственность за достижение целей по объемам продаж, увеличение клиентской базы, удержание и развитие ключевых клиентов, а также за представление компании на рынке логистики. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж в сравнении с предыдущими периодами, количество новых клиентов и удержание существующих.

Для подбора опытного и результативного Менеджера по продажам логистических услуг рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство специализируется на подборе квалифицированных специалистов, работающих в сфере логистики, и поможет вам найти подходящего кандидата. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить