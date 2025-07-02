Должностная обязанность Менеджера по продажам турпродуктов

Общие положения:

Менеджер по продажам турпродуктов играет ключевую роль в продвижении туристических продуктов и услуг компании на рынке туризма. Задача менеджера по продажам турпродуктов состоит в привлечении клиентов и увеличении объема продаж туристических путевок и услуг.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере туризма или смежных областях, либо соответствующее образование.

— Знание особенностей туристических продуктов и услуг.

— Навыки проведения переговоров с клиентами и умение работать с клиентской базой.

— Умение разрабатывать и представлять туристические предложения.

Должностные обязанности:

— Поиск и привлечение новых клиентов, а также поддержание отношений с текущими клиентами в сфере туризма.

— Анализ потребностей клиентов и предложение соответствующих туристических продуктов и услуг.

— Участие в разработке и реализации маркетинговых стратегий и продвижении туристических продуктов.

— Подготовка отчётности о продажах туристических продуктов, контроль за выполнением планов продаж в области туризма.

Отчётность:

Менеджер по продажам турпродуктов отчитывается перед руководством о выполненных продажах туристических продуктов, о преимуществах продуктов, а также о проблемах, возникших в процессе работы.

Права:

Менеджер по продажам турпродуктов имеет право:

— Вести переговоры с клиентами по вопросам покупки туристических продуктов и услуг.

— Использовать информацию о туристических продуктах компании для продвижения на рынке туризма.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по продажам турпродуктов несет ответственность за достижение установленных планов продаж туристических продуктов, за увеличение клиентской базы в сфере туризма, а также за поддержание высокого уровня конкурентоспособности туристических предложений на рынке. Критерии эффективности могут включать объем продаж, количество новых клиентов, уровень удовлетворенности клиентов и результативность маркетинговых и продажных кампаний в сфере туризма.

