Должностная обязанность Менеджера по работе с ключевыми клиентами

Общие положения:

Менеджер по работе с ключевыми клиентами играет важную роль в управлении отношениями с крупными клиентами компании, обеспечивая высокий уровень обслуживания, удовлетворенность и лояльность ключевых заказчиков. Его задача состоит в развитии долгосрочных стратегических отношений с клиентами, увеличении объемов продаж и максимизации прибыли от сотрудничества.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в управлении отношениями с ключевыми клиентами или сертификат Менеджера по работе с ключевыми клиентами.

— Знание продуктов или услуг компании, технологий продаж, методов управления клиентским опытом и удержания клиентов.

— Навыки анализа потребностей клиентов, формирования предложений, проведения переговоров и решения конфликтов.

— Умение разрабатывать индивидуальные стратегии работы с каждым ключевым клиентом, а также анализировать маркетинговые и продажные показатели.

Должностные обязанности:

— Установление тесных отношений с ключевыми клиентами, понимание и учет их потребностей, планирование и координация мероприятий по улучшению сервиса и продаж.

— Прогнозирование потребностей клиентов, планирование поставок и выполнение заказов, обеспечение вовлеченности клиентов в новые продукты и услуги компании.

— Проведение переговоров по вопросам ценообразования, условий поставок, договорных обязательств и конфликтных ситуаций, работа в тесном взаимодействии с отделами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

— Анализ ключевых показателей взаимодействия с клиентами, прибыльности проектов и клиентской удовлетворенности, разработка рекомендаций по улучшению работы с клиентами и увеличению прибыли от них.

Отчетность:

Менеджер по работе с ключевыми клиентами отчитывается перед высшим руководством компании о результатах работы с ключевыми клиентами, выполнении планов по продажам, клиентской удовлетворенности, а также о проблемах и решениях, принятых в процессе взаимодействия с клиентами.

Права:

Менеджер по работе с ключевыми клиентами имеет право:

— Принимать решения по адаптации продуктов или услуг компании к потребностям ключевых клиентов.

— Определять стратегии и тактики взаимодействия с каждым ключевым клиентом в соответствии с общей бизнес-стратегией компании.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по работе с ключевыми клиентами несет ответственность за поддержание и увеличение объемов продаж компании за счет ключевых клиентов, удовлетворенность и лояльность клиентов, а также за максимизацию прибыли от сотрудничества с ними. Критерии эффективности могут включать уровень удовлетворенности клиентов, объемы продаж, долю прибыли от ключевых клиентов и рост клиентской базы.

