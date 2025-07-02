Должностные обязанности Менеджер по работе с маркетплейсами

Должностная обязанность Менеджера по работе с маркетплейсами

Общие положения:

Менеджер по работе с маркетплейсами играет важную роль в управлении отношениями с маркетплейсами и платформами электронной торговли, обеспечивая расширение присутствия компании на онлайн-рынке и увеличение объемов продаж через эти каналы. Его задача состоит в развитии и поддержании партнерских отношений с маркетплейсами с целью оптимизации продаж и улучшения видимости продукции компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в управлении продажами через маркетплейсы или сертификат Менеджера по работе с маркетплейсами.
— Знание электронной коммерции, особенностей работы различных маркетплейсов и их требований к контенту и продажам.
— Навыки анализа показателей электронной торговли, включая конверсию, оценки ROI, управления прайсингом и рекламными кампаниями.
— Опыт работы с системами управления контентом, интеграциями и автоматизацией процессов продаж на маркетплейсах.

Должностные обязанности:

— Управление отношениями с маркетплейсами, включая ведение переговоров, заключение соглашений и обеспечение соблюдения договорных обязательств.
— Оптимизация контента о продукции компании на маркетплейсах, управление торговыми площадками, обновление информации о товарах, ценообразование и акционирование.
— Анализ данных и определение эффективности продаж на различных маркетплейсах, выявление новых возможностей для увеличения продаж и расширения ассортимента на платформах.
— Управление рекламными кампаниями и акциями на маркетплейсах с целью увеличения вовлеченности клиентов и продвижения продукции компании.

Отчетность:

Менеджер по работе с маркетплейсами отчитывается перед руководством компании о результатах работы с маркетплейсами, о выполнении планов продаж, о росте объемов продаж через эти каналы и об изменениях на электронном рынке.

Права:

Менеджер по работе с маркетплейсами имеет право:
— Принимать решения по сотрудничеству с маркетплейсами, включая выбор каналов продаж, ценообразование и участие в программе рекламы маркетплейсов.
— Управлять контентом и продажами на платформах электронной торговли в рамках договоренностей с маркетплейсами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по работе с маркетплейсами несет ответственность за увеличение продаж через электронные каналы, улучшение показателей конверсии, рост позиций продукции компании на маркетплейсах и максимизацию прибыли от электронной торговли. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж на маркетплейсах, расширение ассортимента продукции на платформах и увеличение доли рынка в электронной коммерции.

