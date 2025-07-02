Должностная обязанность Менеджера по работе с операторами

Общие положения:

Менеджер по работе с операторами играет важную роль в управлении и координации работы операторов в компании. Основная задача менеджера по работе с операторами состоит в обеспечении эффективной работы операторов, обучении их навыкам обслуживания клиентов и поддержании операционной деятельности.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в управлении операторами, контактных центров или смежных областях.

— Знание принципов операционной деятельности и навыки планирования ресурсов.

— Навыки обучения и коучинга сотрудников.

— Умение анализировать оперативные данные и принимать эффективные управленческие решения.

Должностные обязанности:

— Организация и контроль операционной деятельности операторов.

— Обучение и развитие навыков обслуживания клиентов у операторов.

— Анализ данных по обработке обращений клиентов и оперативных показателей работы операторов.

— Разработка и внедрение процедур и стандартов работы операторов.

— Поддержание высокого уровня профессионализма и мотивации операторов.

Отчетность:

Менеджер по работе с операторами отчитывается перед руководством о результатах операционной деятельности, обучении операторов, анализе и оптимизации процессов работы операторов.

Права:

Менеджер по работе с операторами имеет право:

— Устанавливать стандарты обслуживания и оперативной деятельности операторов.

— Принимать управленческие решения по вопросам организации работы операторов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по работе с операторами несет ответственность за эффективную операционную деятельность операторов, обеспечение качества обслуживания клиентов и достижение установленных показателей продуктивности. Критерии эффективности могут включать процент обработанных обращений, время отклика операторов, уровень удовлетворенности клиентов и эффективность обучения операторов.

Для успешного подбора опытного и результативного Менеджера по работе с операторами, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство имеет обширный опыт в подборе специалистов в области управления персоналом и готово помочь вам найти подходящего кандидата для эффективной работы с операторами. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.