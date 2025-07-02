Должностные обязанности Менеджер по работе с операторами

Должностная обязанность Менеджера по работе с операторами

Общие положения:

Менеджер по работе с операторами играет важную роль в управлении и координации работы операторов в компании. Основная задача менеджера по работе с операторами состоит в обеспечении эффективной работы операторов, обучении их навыкам обслуживания клиентов и поддержании операционной деятельности.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в управлении операторами, контактных центров или смежных областях.
— Знание принципов операционной деятельности и навыки планирования ресурсов.
— Навыки обучения и коучинга сотрудников.
— Умение анализировать оперативные данные и принимать эффективные управленческие решения.

Должностные обязанности:

— Организация и контроль операционной деятельности операторов.
— Обучение и развитие навыков обслуживания клиентов у операторов.
— Анализ данных по обработке обращений клиентов и оперативных показателей работы операторов.
— Разработка и внедрение процедур и стандартов работы операторов.
— Поддержание высокого уровня профессионализма и мотивации операторов.

Отчетность:

Менеджер по работе с операторами отчитывается перед руководством о результатах операционной деятельности, обучении операторов, анализе и оптимизации процессов работы операторов.

Права:

Менеджер по работе с операторами имеет право:
— Устанавливать стандарты обслуживания и оперативной деятельности операторов.
— Принимать управленческие решения по вопросам организации работы операторов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по работе с операторами несет ответственность за эффективную операционную деятельность операторов, обеспечение качества обслуживания клиентов и достижение установленных показателей продуктивности. Критерии эффективности могут включать процент обработанных обращений, время отклика операторов, уровень удовлетворенности клиентов и эффективность обучения операторов.

