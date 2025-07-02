Должностные обязанности Менеджер по работе с партнерами
Должностная обязанность Менеджера по работе с партнерами
Общие положения:
Менеджер по работе с партнерами играет важную роль в управлении отношениями с партнерами компании. Основная задача менеджера по работе с партнерами состоит в развитии и поддержании партнерских отношений, а также в поиске новых стратегических партнеров для компании.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в управлении партнерскими отношениями, бизнес-развитии или смежных областях.
— Навыки ведения переговоров и умение стратегического планирования.
— Знание принципов формирования и управления партнерской сетью.
— Умение анализировать рыночные тенденции и выстраивать бизнес-партнерства.
Должностные обязанности:
— Поиск новых потенциальных партнеров и проведение переговоров с ними.
— Развитие стратегии сотрудничества с текущими партнерами компании.
— Анализ рыночной конъюнктуры и выявление новых возможностей для партнерских отношений.
— Разработка партнерских программ и акций для стимулирования сотрудничества.
— Подготовка отчетности о результатах работы с партнерами и о прогнозах по партнерским отношениям.
Отчетность:
Менеджер по работе с партнерами отчитывается перед руководством о результатах бизнес-партнерств, о выполнении стратегии работы с партнерами и о планах по дальнейшему развитию партнерской сети.
Права:
Менеджер по работе с партнерами имеет право:
— Вести переговоры и заключать договоры с потенциальными и текущими партнерами компании.
— Принимать управленческие решения по вопросам развития партнерских отношений.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по работе с партнерами несет ответственность за развитие и поддержание успешных партнерских отношений, а также за привлечение новых стратегических партнеров в компанию. Критерии эффективности могут включать объемы продаж через партнерскую сеть, количество новых партнеров, а также общую выгоду от партнерского сотрудничества.
