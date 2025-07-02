Должностные обязанности Менеджер по работе с партнерами

Общие положения:

Менеджер по работе с партнерами играет важную роль в управлении отношениями с партнерами компании. Основная задача менеджера по работе с партнерами состоит в развитии и поддержании партнерских отношений, а также в поиске новых стратегических партнеров для компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в управлении партнерскими отношениями, бизнес-развитии или смежных областях.
 — Навыки ведения переговоров и умение стратегического планирования.
 — Знание принципов формирования и управления партнерской сетью.
 — Умение анализировать рыночные тенденции и выстраивать бизнес-партнерства.

Должностные обязанности:

— Поиск новых потенциальных партнеров и проведение переговоров с ними.
 — Развитие стратегии сотрудничества с текущими партнерами компании.
 — Анализ рыночной конъюнктуры и выявление новых возможностей для партнерских отношений.
 — Разработка партнерских программ и акций для стимулирования сотрудничества.
 — Подготовка отчетности о результатах работы с партнерами и о прогнозах по партнерским отношениям.

Отчетность:

Менеджер по работе с партнерами отчитывается перед руководством о результатах бизнес-партнерств, о выполнении стратегии работы с партнерами и о планах по дальнейшему развитию партнерской сети.

Права:

Менеджер по работе с партнерами имеет право:
 — Вести переговоры и заключать договоры с потенциальными и текущими партнерами компании.
 — Принимать управленческие решения по вопросам развития партнерских отношений.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по работе с партнерами несет ответственность за развитие и поддержание успешных партнерских отношений, а также за привлечение новых стратегических партнеров в компанию. Критерии эффективности могут включать объемы продаж через партнерскую сеть, количество новых партнеров, а также общую выгоду от партнерского сотрудничества.

