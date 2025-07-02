Должностная обязанность Менеджера по работе с партнерами

Общие положения:

Менеджер по работе с партнерами играет важную роль в управлении отношениями с партнерами компании. Основная задача менеджера по работе с партнерами состоит в развитии и поддержании партнерских отношений, а также в поиске новых стратегических партнеров для компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в управлении партнерскими отношениями, бизнес-развитии или смежных областях.

— Навыки ведения переговоров и умение стратегического планирования.

— Знание принципов формирования и управления партнерской сетью.

— Умение анализировать рыночные тенденции и выстраивать бизнес-партнерства.

Должностные обязанности:

— Поиск новых потенциальных партнеров и проведение переговоров с ними.

— Развитие стратегии сотрудничества с текущими партнерами компании.

— Анализ рыночной конъюнктуры и выявление новых возможностей для партнерских отношений.

— Разработка партнерских программ и акций для стимулирования сотрудничества.

— Подготовка отчетности о результатах работы с партнерами и о прогнозах по партнерским отношениям.

Отчетность:

Менеджер по работе с партнерами отчитывается перед руководством о результатах бизнес-партнерств, о выполнении стратегии работы с партнерами и о планах по дальнейшему развитию партнерской сети.

Права:

Менеджер по работе с партнерами имеет право:

— Вести переговоры и заключать договоры с потенциальными и текущими партнерами компании.

— Принимать управленческие решения по вопросам развития партнерских отношений.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по работе с партнерами несет ответственность за развитие и поддержание успешных партнерских отношений, а также за привлечение новых стратегических партнеров в компанию. Критерии эффективности могут включать объемы продаж через партнерскую сеть, количество новых партнеров, а также общую выгоду от партнерского сотрудничества.

Для успешного подбора опытного и эффективного Менеджера по работе с партнерами, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы готовы предоставить помощь в подборе профессионала, способного развивать партнерские отношения и налаживать новые бизнес-партнерства. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.