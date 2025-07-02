Должностные обязанности Менеджер по работе с поставщиками

Должностные обязанности Менеджера по работе с поставщиками

Общие положения:

Менеджер по работе с поставщиками играет важную роль в обеспечении постоянства поставок и качества товаров для компании. Его обязанность состоит в установлении и поддержании долгосрочных отношений с поставщиками, контроле за поставками и обработке рекламаций.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере закупок или смежных областях.
— Знание процессов поставок, оценка поставщиков и их контроле.
— Навыки проведения переговоров и разрешения конфликтов с поставщиками.
— Умение анализировать рынок поставок и определять стратегии сотрудничества.

Должностные обязанности:

— Установление и поддержание долгосрочных отношений с поставщиками для обеспечения стабильного поступления качественных товаров.
— Оценка потребностей компании в товарах и материалах, идентификация новых поставщиков, установление контрактов и соглашений.
— Выполнение заказов и контроль за поставками, включая отслеживание сроков, качества товаров и соответствия стандартам.
— Разрешение споров с поставщиками, уведомление о проблемах с поставками и поиск альтернативных решений.
— Анализ рынка поставок, ценовой политики поставщиков, определение стратегий сотрудничества и оптимизация процесса закупок.

Отчетность:

Менеджер по работе с поставщиками отчитывается перед руководством о выполненной работе, отслеживании проблем с поставками, обработке рекламаций и предложениях по оптимизации процесса закупок.

Критерии эффективности и ответственность:

Менеджер по работе с поставщиками несет ответственность за обеспечение стабильности поставок, качества товаров, разрешение конфликтов с поставщиками, соблюдение бюджета и оптимизацию закупок. Критерии эффективности могут включать точность прогнозирования потребностей, своевременность поставок, качество установленных отношений с поставщиками и эффективность решения проблем.

