Должностные обязанности Менеджер по работе с сетями

Должностная обязанность Менеджера по работе с сетями

Общие положения:

Менеджер по работе с сетями играет важную роль в управлении и развитии торговых сетей или дистрибьюторских сетей компании. Основная задача менеджера по работе с сетями состоит в развитии и поддержании сотрудничества с партнерами в рамках сетевых отношений.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в управлении торговыми или дистрибьюторскими сетями, бизнес-развитии или смежных областях.
 — Навыки ведения переговоров и умение стратегического планирования.
 — Знание принципов формирования и управления торговой или дистрибьюторской сетью.
 — Умение анализировать рыночные тенденции и выстраивать бизнес-партнерства в рамках сетевых отношений.

Должностные обязанности:

— Планирование и проведение переговоров с потенциальными и текущими партнерами в рамках торговых или дистрибьюторских сетей.
 — Развитие стратегии сотрудничества с партнерами и анализ возможностей для расширения сети.
 — Управление программами поддержки и маркетинговыми активностями для сетевых партнеров.
 — Мониторинг показателей эффективности работы сетевой сети и разработка стратегий для улучшения результатов.

Отчетность:

Менеджер по работе с сетями отчитывается перед руководством о результатах работы сетевых отношений, о выполнении стратегии работы с партнерами и перспективах по развитию сетевых партнерств.

Права:

Менеджер по работе с сетями имеет право:
 — Вести переговоры и заключать договоры с потенциальными и текущими партнерами компании в рамках сетевых отношений.
 — Принимать управленческие решения по вопросам развития и поддержания сетевой сети.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по работе с сетями несет ответственность за эффективное управление и развитие торговых или дистрибьюторских сетей компании, за качество сотрудничества и его результаты. Критерии эффективности могут включать объемы продаж через сетевых партнеров, количество новых партнеров, а также общую выгоду от сетевого сотрудничества.

