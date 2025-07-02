Должностная обязанность Менеджера по работе с сетями

Общие положения:

Менеджер по работе с сетями играет важную роль в управлении и развитии торговых сетей или дистрибьюторских сетей компании. Основная задача менеджера по работе с сетями состоит в развитии и поддержании сотрудничества с партнерами в рамках сетевых отношений.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в управлении торговыми или дистрибьюторскими сетями, бизнес-развитии или смежных областях.

— Навыки ведения переговоров и умение стратегического планирования.

— Знание принципов формирования и управления торговой или дистрибьюторской сетью.

— Умение анализировать рыночные тенденции и выстраивать бизнес-партнерства в рамках сетевых отношений.

Должностные обязанности:

— Планирование и проведение переговоров с потенциальными и текущими партнерами в рамках торговых или дистрибьюторских сетей.

— Развитие стратегии сотрудничества с партнерами и анализ возможностей для расширения сети.

— Управление программами поддержки и маркетинговыми активностями для сетевых партнеров.

— Мониторинг показателей эффективности работы сетевой сети и разработка стратегий для улучшения результатов.

Отчетность:

Менеджер по работе с сетями отчитывается перед руководством о результатах работы сетевых отношений, о выполнении стратегии работы с партнерами и перспективах по развитию сетевых партнерств.

Права:

Менеджер по работе с сетями имеет право:

— Вести переговоры и заключать договоры с потенциальными и текущими партнерами компании в рамках сетевых отношений.

— Принимать управленческие решения по вопросам развития и поддержания сетевой сети.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по работе с сетями несет ответственность за эффективное управление и развитие торговых или дистрибьюторских сетей компании, за качество сотрудничества и его результаты. Критерии эффективности могут включать объемы продаж через сетевых партнеров, количество новых партнеров, а также общую выгоду от сетевого сотрудничества.

