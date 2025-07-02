Должностные обязанности Менеджер по развитию бизнеса
Должностные обязанности Менеджера по развитию бизнеса
Общие положения:
Менеджер по развитию бизнеса играет важную роль в увеличении объемов продаж и расширении клиентской базы компании. Его задача состоит в выявлении новых возможностей для роста бизнеса и установлении отношений с потенциальными клиентами.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в области продаж или развития бизнеса.
— Знание методов маркетинга и продаж, умение привлекать и удерживать клиентов.
— Навыки презентации и общения с потенциальными партнерами и клиентами.
— Умение анализировать данные рынка и конкурентов для выявления новых бизнес-возможностей.
Должностные обязанности:
— Поиск новых потенциальных клиентов и партнеров для расширения клиентской базы и увеличения объемов продаж.
— Проведение презентаций продуктов или услуг компании перед потенциальными клиентами и партнерами.
— Анализ рынка, конкурентов и новых трендов для выявления возможностей роста бизнеса.
— Разработка и реализация стратегий по привлечению новых клиентов и расширению географии продаж.
— Взаимодействие с отделом маркетинга и продаж для создания эффективных рекламных и маркетинговых кампаний.
Отчетность:
Менеджер по развитию бизнеса отчитывается перед руководством о выполненной работе, результатах продаж, анализе рынка и предложениях по увеличению объемов продаж.
Критерии эффективности и ответственность:
Менеджер по развитию бизнеса несет ответственность за увеличение объемов продаж, расширение клиентской базы, анализ рынка и выявление новых бизнес-возможностей. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж, расширение клиентской базы, эффективность маркетинговых кампаний и долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.
