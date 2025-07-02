Должностные обязанности Менеджера по развитию бизнеса

Общие положения:

Менеджер по развитию бизнеса играет важную роль в увеличении объемов продаж и расширении клиентской базы компании. Его задача состоит в выявлении новых возможностей для роста бизнеса и установлении отношений с потенциальными клиентами.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области продаж или развития бизнеса.

— Знание методов маркетинга и продаж, умение привлекать и удерживать клиентов.

— Навыки презентации и общения с потенциальными партнерами и клиентами.

— Умение анализировать данные рынка и конкурентов для выявления новых бизнес-возможностей.

Должностные обязанности:

— Поиск новых потенциальных клиентов и партнеров для расширения клиентской базы и увеличения объемов продаж.

— Проведение презентаций продуктов или услуг компании перед потенциальными клиентами и партнерами.

— Анализ рынка, конкурентов и новых трендов для выявления возможностей роста бизнеса.

— Разработка и реализация стратегий по привлечению новых клиентов и расширению географии продаж.

— Взаимодействие с отделом маркетинга и продаж для создания эффективных рекламных и маркетинговых кампаний.

Отчетность:

Менеджер по развитию бизнеса отчитывается перед руководством о выполненной работе, результатах продаж, анализе рынка и предложениях по увеличению объемов продаж.

Критерии эффективности и ответственность:

Менеджер по развитию бизнеса несет ответственность за увеличение объемов продаж, расширение клиентской базы, анализ рынка и выявление новых бизнес-возможностей. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж, расширение клиентской базы, эффективность маркетинговых кампаний и долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.

Для поиска компетентного Менеджера по развитию бизнеса, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Они могут помочь в подборе опытного специалиста в сферах стратегии, инвестиции и консалтинг, соответствующего требованиям вашей компании. Для получения более подробной информации о их услугах, вы можете связаться с ними по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставить запрос на их сайте favorit.pro.