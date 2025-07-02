Должностные обязанности Менеджер по развитию территории

Должностная обязанность Менеджера по развитию территории

Общие положения:

Менеджер по развитию территории играет важную роль в управлении и развитии рынков сбыта компании на определенной территории. Основная задача менеджера по развитию территории состоит в выстраивании отношений с клиентами, увеличении продаж и расширении географии присутствия компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в продажах, маркетинге или управлении продажами на территории.
 — Навыки планирования и развития рынков сбыта, умение анализировать рыночные тенденции.
 — Знание методов поиска и привлечения новых клиентов.
 — Умение управлять командой и выстраивать партнерские отношения.

Должностные обязанности:

— Анализ рынка и выявление потенциала для развития продаж на определенной территории.
 — Планирование и реализация мероприятий по привлечению новых клиентов на территории.
 — Укрепление существующих отношений с клиентами и партнерами на территории.
 — Оценка результатов продаж и разработка стратегий для увеличения объемов продаж на территории.
 — Управление командой сотрудников, работающих на данной территории.

Отчетность:

Менеджер по развитию территории отчитывается перед руководством о результатах работы по развитию рынков сбыта, о проблемах, с которыми столкнулся в процессе работы, и представляет планы по улучшению результатов на территории.

Права:

Менеджер по развитию территории имеет право:
 — Принимать управленческие решения по вопросам развития и управления продажами на территории.
 — Представлять компанию на территории и вести переговоры с клиентами и партнерами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по развитию территории несет ответственность за расширение географии присутствия компании, увеличение объемов продаж на территории, а также за формирование положительного имиджа компании. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж, расширение клиентской базы, укрепление отношений с ключевыми клиентами на территории.

