Должностная обязанность Менеджера по развитию территории

Общие положения:

Менеджер по развитию территории играет важную роль в управлении и развитии рынков сбыта компании на определенной территории. Основная задача менеджера по развитию территории состоит в выстраивании отношений с клиентами, увеличении продаж и расширении географии присутствия компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в продажах, маркетинге или управлении продажами на территории.

— Навыки планирования и развития рынков сбыта, умение анализировать рыночные тенденции.

— Знание методов поиска и привлечения новых клиентов.

— Умение управлять командой и выстраивать партнерские отношения.

Должностные обязанности:

— Анализ рынка и выявление потенциала для развития продаж на определенной территории.

— Планирование и реализация мероприятий по привлечению новых клиентов на территории.

— Укрепление существующих отношений с клиентами и партнерами на территории.

— Оценка результатов продаж и разработка стратегий для увеличения объемов продаж на территории.

— Управление командой сотрудников, работающих на данной территории.

Отчетность:

Менеджер по развитию территории отчитывается перед руководством о результатах работы по развитию рынков сбыта, о проблемах, с которыми столкнулся в процессе работы, и представляет планы по улучшению результатов на территории.

Права:

Менеджер по развитию территории имеет право:

— Принимать управленческие решения по вопросам развития и управления продажами на территории.

— Представлять компанию на территории и вести переговоры с клиентами и партнерами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по развитию территории несет ответственность за расширение географии присутствия компании, увеличение объемов продаж на территории, а также за формирование положительного имиджа компании. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж, расширение клиентской базы, укрепление отношений с ключевыми клиентами на территории.

Для успешного подбора опытного и результативного Менеджера по развитию территории, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы готовы предоставить помощь в подборе профессионала, способного эффективно развивать рынки сбыта компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.