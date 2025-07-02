Должностные обязанности Менеджер по рекламе

Должностная обязанность Менеджера по рекламе

Общие положения:

Менеджер по рекламе играет важную роль в продвижении продукции или услуг компании в сегменте рынка. Основная задача менеджера по рекламе состоит в разработке и реализации рекламных кампаний, а также в управлении связями с рекламными партнерами.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области маркетинга или рекламы, знание рекламных технологий и трендов.
— Креативность, навыки аналитического мышления и планирования.
— Умение разрабатывать медиа-планы, проводить аналитику и оценку эффективности рекламных компаний.
— Умение работать с рекламными агентствами и поставщиками медиа-услуг.

Должностные обязанности:

— Разработка рекламных стратегий, включая выбор медиа-платформ, каналов и типов рекламы.
— Планирование и запуск рекламных кампаний, контроль за бюджетом и результативностью.
— Анализ рекламной активности конкурентов и рыночных тенденций для оптимизации стратегии рекламы.
— Управление взаимоотношениями с рекламными агентствами, поставщиками медиа-услуг и другими партнерами.

Отчетность:

Менеджер по рекламе отчитывается перед руководством о результатах проведенных рекламных кампаний, о бюджете и о статусе рекламных проектов.

Права:

Менеджер по рекламе имеет право:
— Принимать управленческие решения в сфере развития рекламных стратегий и бюджетирования.
— Вести переговоры с рекламными агентствами и медийными партнерами от имени компании.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по рекламе несет ответственность за эффективность рекламных кампаний, за достижение поставленных целей и за эффективное использование рекламного бюджета. Критерии эффективности могут включать уровень конверсии, ROI (Return on Investment), узнаваемость бренда и другие метрики успеха.

Для успешного подбора опытного и квалифицированного Менеджера по рекламе, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ».

