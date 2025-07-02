Должностные обязанности Менеджер по сбыту

Должностная обязанность Менеджера по сбыту

Общие положения:

Менеджер по сбыту играет ключевую роль в продвижении продукции или услуг компании на рынке. Основная задача менеджера по сбыту состоит в управлении отделом продаж, развитии клиентской базы и достижении плановых объемов продаж.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области продаж, предпочтительно с управленческим опытом.
— Навыки формирования и реализации стратегий продаж.
— Умение анализировать рыночные тенденции и разрабатывать меры по увеличению объемов продаж.
— Навыки управления командой и мотивации сотрудников.

Должностные обязанности:

— Разработка стратегии продаж, включая выбор целевых рынков и анализ конкурентной среды.
— Планирование и управление выполнением плановых показателей отдела продаж.
— Укрепление отношений с ключевыми клиентами и поиск новых партнерств.
— Обучение и развитие команды продаж, оценка результатов и управление эффективностью продаж.

Отчетность:

Менеджер по сбыту отчитывается перед руководством о результатах работы отдела продаж, о выполнении плановых показателей и о статусе ключевых клиентов.

Права:

Менеджер по сбыту имеет право:
— Принимать управленческие решения в сфере развития отдела продаж и формирования клиентской базы.
— Вести переговоры с ключевыми клиентами и партнерами компании.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по сбыту несет ответственность за достижение плановых объемов продаж, за укрепление позиций компании на рынке и за эффективное управление командой продаж. Критерии эффективности могут включать объемы продаж, динамику клиентской базы, уровень удовлетворенности клиентов и результативность маркетинговых и продажных кампаний.

Для успешного подбора опытного и результативного Менеджера по сбыту, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы готовы предоставить помощь в подборе профессионала, способного эффективно управлять отделом продаж и приводить к успеху команду сотрудников. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

