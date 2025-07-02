Должностная обязанность Менеджера по сбыту

Общие положения:

Менеджер по сбыту играет ключевую роль в продвижении продукции или услуг компании на рынке. Основная задача менеджера по сбыту состоит в управлении отделом продаж, развитии клиентской базы и достижении плановых объемов продаж.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области продаж, предпочтительно с управленческим опытом.

— Навыки формирования и реализации стратегий продаж.

— Умение анализировать рыночные тенденции и разрабатывать меры по увеличению объемов продаж.

— Навыки управления командой и мотивации сотрудников.

Должностные обязанности:

— Разработка стратегии продаж, включая выбор целевых рынков и анализ конкурентной среды.

— Планирование и управление выполнением плановых показателей отдела продаж.

— Укрепление отношений с ключевыми клиентами и поиск новых партнерств.

— Обучение и развитие команды продаж, оценка результатов и управление эффективностью продаж.

Отчетность:

Менеджер по сбыту отчитывается перед руководством о результатах работы отдела продаж, о выполнении плановых показателей и о статусе ключевых клиентов.

Права:

Менеджер по сбыту имеет право:

— Принимать управленческие решения в сфере развития отдела продаж и формирования клиентской базы.

— Вести переговоры с ключевыми клиентами и партнерами компании.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по сбыту несет ответственность за достижение плановых объемов продаж, за укрепление позиций компании на рынке и за эффективное управление командой продаж. Критерии эффективности могут включать объемы продаж, динамику клиентской базы, уровень удовлетворенности клиентов и результативность маркетинговых и продажных кампаний.

