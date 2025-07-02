Должностные обязанности Менеджер по складированию и дистрибуции
Должностная обязанность Менеджера по складированию и дистрибуции
Общие положения:
Менеджер по складированию и дистрибуции играет важную роль в управлении логистикой, организации складских операций и распределении продукции. Основная задача менеджера по складированию и дистрибуции состоит в эффективном управлении складскими процессами и обеспечении бесперебойной поставки товаров потребителям.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в сфере логистики, складского хозяйства или дистрибуции.
— Знание методов складского учета, оптимизации запасов и управления инвентаризацией.
— Навыки управления командой и оптимизации логистических процессов.
— Понимание законодательства в области складирования и дистрибуции.
Должностные обязанности:
— Организация эффективной системы складирования, включая прием, хранение и отгрузку продукции.
— Планирование логистических потоков и оптимизация складских процессов.
— Контроль за оборотом запасов, инвентаризацией и предотвращение потерь.
— Управление логистическими операциями и контроль качества обработки и отгрузки заказов.
Отчетность:
Менеджер по складированию и дистрибуции отчитывается перед руководством о результатах складских операций, о плановых и фактических показателях поставок, запасах и обороту товаров на складе.
Права:
Менеджер по складированию и дистрибуции имеет право:
— Принимать управленческие решения в сфере складирования, логистики и дистрибуции.
— Осуществлять контроль за работой складского персонала и логистических партнеров.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по складированию и дистрибуции несет ответственность за эффективное управление складскими ресурсами, обеспечение потребностей в продукции у клиентов и минимизацию издержек. Критерии эффективности могут включать производительность складских процессов, точность инвентаризации, а также соблюдение требований безопасности и экологии.
