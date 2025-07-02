Должностные обязанности Менеджер по складированию и дистрибуции

Должностная обязанность Менеджера по складированию и дистрибуции

Общие положения:

Менеджер по складированию и дистрибуции играет важную роль в управлении логистикой, организации складских операций и распределении продукции. Основная задача менеджера по складированию и дистрибуции состоит в эффективном управлении складскими процессами и обеспечении бесперебойной поставки товаров потребителям.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере логистики, складского хозяйства или дистрибуции.
— Знание методов складского учета, оптимизации запасов и управления инвентаризацией.
— Навыки управления командой и оптимизации логистических процессов.
— Понимание законодательства в области складирования и дистрибуции.

Должностные обязанности:

— Организация эффективной системы складирования, включая прием, хранение и отгрузку продукции.
— Планирование логистических потоков и оптимизация складских процессов.
— Контроль за оборотом запасов, инвентаризацией и предотвращение потерь.
— Управление логистическими операциями и контроль качества обработки и отгрузки заказов.

Отчетность:

Менеджер по складированию и дистрибуции отчитывается перед руководством о результатах складских операций, о плановых и фактических показателях поставок, запасах и обороту товаров на складе.

Права:

Менеджер по складированию и дистрибуции имеет право:
— Принимать управленческие решения в сфере складирования, логистики и дистрибуции.
— Осуществлять контроль за работой складского персонала и логистических партнеров.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по складированию и дистрибуции несет ответственность за эффективное управление складскими ресурсами, обеспечение потребностей в продукции у клиентов и минимизацию издержек. Критерии эффективности могут включать производительность складских процессов, точность инвентаризации, а также соблюдение требований безопасности и экологии.

Для успешного подбора опытного и результативного Менеджера по складированию и дистрибуции, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы специализируемся на подборе квалифицированных специалистов в сфере логистики и складирования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

