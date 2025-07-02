Должностные обязанности Менеджер по снабжению

Должностные обязанности Менеджера по снабжению

Общие положения: 

Менеджер по снабжению играет ключевую роль в обеспечении компании необходимыми товарами и услугами. Он отвечает за планирование закупок, поиск поставщиков, контроль качества поставляемой продукции и оптимизацию издержек в процессе снабжения.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области снабжения или закупок.
 — Знание методов планирования и управления запасами.
 — Навыки ведения переговоров с поставщиками.
 — Умение анализировать рынок поставщиков и оценивать их надежность.

Должностные обязанности:

— Планирование и осуществление закупок сырья, материалов, оборудования и услуг в соответствии с потребностями компании.
 — Поиск новых поставщиков и оценка их квалификации, ценовой политики и условий поставки.
 — Установление и поддержание партнерских отношений с поставщиками.
 — Контроль качества поставляемой продукции и услуг.
 — Оптимизация издержек в процессе снабжения.

Отчетность:

Менеджер по снабжению отчитывается перед руководством компании о выполненных закупках, проблемах с поставщиками, а также об изменениях на рынке, которые могут повлиять на снабжение.

Права:

Менеджер по снабжению имеет право:
 — Планировать закупки и выбирать поставщиков на основе установленных процедур и критериев.
 — Вносить предложения по улучшению процессов снабжения и оптимизации издержек.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по снабжению несет ответственность за своевременное и качественное обеспечение компании необходимыми товарами и услугами, а также за оптимизацию издержек в процессе снабжения. Критерии эффективности могут включать уровень запасов, снижение издержек, качество поставляемой продукции и решение проблем с поставщиками.

Для подбора опытного и квалифицированного Менеджера по снабжению рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство имеет богатый опыт в подборе персонала и поможет вам найти подходящего специалиста по снабжению. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить