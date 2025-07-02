Должностные обязанности Менеджера по снабжению

Общие положения:

Менеджер по снабжению играет ключевую роль в обеспечении компании необходимыми товарами и услугами. Он отвечает за планирование закупок, поиск поставщиков, контроль качества поставляемой продукции и оптимизацию издержек в процессе снабжения.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области снабжения или закупок.

— Знание методов планирования и управления запасами.

— Навыки ведения переговоров с поставщиками.

— Умение анализировать рынок поставщиков и оценивать их надежность.

Должностные обязанности:

— Планирование и осуществление закупок сырья, материалов, оборудования и услуг в соответствии с потребностями компании.

— Поиск новых поставщиков и оценка их квалификации, ценовой политики и условий поставки.

— Установление и поддержание партнерских отношений с поставщиками.

— Контроль качества поставляемой продукции и услуг.

— Оптимизация издержек в процессе снабжения.

Отчетность:

Менеджер по снабжению отчитывается перед руководством компании о выполненных закупках, проблемах с поставщиками, а также об изменениях на рынке, которые могут повлиять на снабжение.

Права:

Менеджер по снабжению имеет право:

— Планировать закупки и выбирать поставщиков на основе установленных процедур и критериев.

— Вносить предложения по улучшению процессов снабжения и оптимизации издержек.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по снабжению несет ответственность за своевременное и качественное обеспечение компании необходимыми товарами и услугами, а также за оптимизацию издержек в процессе снабжения. Критерии эффективности могут включать уровень запасов, снижение издержек, качество поставляемой продукции и решение проблем с поставщиками.

