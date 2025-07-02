Должностные обязанности Менеджера по стратегическому планированию

Общие положения:

Менеджер по стратегическому планированию играет ключевую роль в определении долгосрочных целей компании, разработке стратегий и планов действий для достижения успеха и устойчивого развития. Он отвечает за анализ внутренней и внешней среды компании, выявление потенциальных рисков и возможностей для формулирования эффективной стратегии развития.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области стратегического планирования или управления проектами.

— Глубокое понимание бизнес-анализа, методов стратегического анализа и планирования.

— Навыки разработки бизнес-моделей и стратегических инициатив.

— Умение оценивать исполнение стратегии и корректировать действия при необходимости.

Должностные обязанности:

— Проведение анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность компании, с целью выявления ключевых трендов, вызовов и возможностей.

— Разработка стратегических планов действий, включая определение целей и приоритетов, выбор стратегических инициатив, расстановку приоритетов и определение ключевых показателей эффективности.

— Участие в формировании бизнес-моделей, включая их анализ, оптимизацию и адаптацию к изменяющимся условиям рынка.

— Организация мониторинга выполнения стратегии, выявление отклонений и разработка корректирующих мероприятий.

Отчетность:

Менеджер по стратегическому планированию отчитывается перед руководством компании о разработанных стратегических планах, обосновании выбора стратегий, а также об анализе выполнения стратегии и результатов корректирующих действий.

Права:

Менеджер по стратегическому планированию имеет право:

— Разрабатывать и предлагать стратегии развития компании.

— Инициировать и проводить анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на бизнес.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по стратегическому планированию несет ответственность за разработку эффективных стратегических планов, контроль выполнения стратегии и коррекцию действий для достижения поставленных целей. Критерии эффективности могут включать адекватность анализа среды, адаптивность стратегии к изменяющимся условиям, достижение стратегических целей и показателей эффективности.

