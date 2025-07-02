Должностные обязанности Менеджер по стратегическому планированию

Должностные обязанности Менеджера по стратегическому планированию

Общие положения:

Менеджер по стратегическому планированию играет ключевую роль в определении долгосрочных целей компании, разработке стратегий и планов действий для достижения успеха и устойчивого развития. Он отвечает за анализ внутренней и внешней среды компании, выявление потенциальных рисков и возможностей для формулирования эффективной стратегии развития.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области стратегического планирования или управления проектами.
— Глубокое понимание бизнес-анализа, методов стратегического анализа и планирования.
— Навыки разработки бизнес-моделей и стратегических инициатив.
— Умение оценивать исполнение стратегии и корректировать действия при необходимости.

Должностные обязанности:

— Проведение анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность компании, с целью выявления ключевых трендов, вызовов и возможностей.
— Разработка стратегических планов действий, включая определение целей и приоритетов, выбор стратегических инициатив, расстановку приоритетов и определение ключевых показателей эффективности.
— Участие в формировании бизнес-моделей, включая их анализ, оптимизацию и адаптацию к изменяющимся условиям рынка.
— Организация мониторинга выполнения стратегии, выявление отклонений и разработка корректирующих мероприятий.

Отчетность:

Менеджер по стратегическому планированию отчитывается перед руководством компании о разработанных стратегических планах, обосновании выбора стратегий, а также об анализе выполнения стратегии и результатов корректирующих действий.

Права:

Менеджер по стратегическому планированию имеет право:
— Разрабатывать и предлагать стратегии развития компании.
— Инициировать и проводить анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на бизнес.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по стратегическому планированию несет ответственность за разработку эффективных стратегических планов, контроль выполнения стратегии и коррекцию действий для достижения поставленных целей. Критерии эффективности могут включать адекватность анализа среды, адаптивность стратегии к изменяющимся условиям, достижение стратегических целей и показателей эффективности.

Для подбора опытного и квалифицированного Менеджера по стратегическому планированию рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство специализируется на подборе персонала и поможет вам найти эксперта по разработке и управлению стратегиями компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить