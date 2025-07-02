Должностные обязанности Менеджер по связям с общественностью
Должностная обязанность Менеджера по связям с общественностью
Общие положения:
Менеджер по связям с общественностью (PR-менеджер) играет важную роль в формировании и поддержании имиджа компании, управлении информационными потоками и отношениями с общественностью. Основная задача — создание положительного восприятия компании в обществе и укрепление ее репутации.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в области PR, журналистики или маркетинга.
— Навыки планирования и реализации PR-кампаний.
— Умение работать с информацией, в том числе копирайтинг и работа с медийными ресурсами.
— Коммуникабельность, стрессоустойчивость, толерантность.
Должностные обязанности:
— Разработка и внедрение стратегии PR компании.
— Организация пресс-мероприятий, интервью и пресс-конференций.
— Взаимодействие с журналистами и создание публикаций о компании.
— Управление отношениями с общественностью, включая вопросы репутации и кризисного PR.
Отчетность:
Менеджер по связям с общественностью отчитывается перед руководством о результатах PR-активностей, о восприятии компании в обществе и о планируемых мероприятиях.
Права:
Менеджер по связям с общественностью имеет право:
— Представлять компанию во внешних отношениях.
— Формировать информацию о компании и регулировать доступ к информации.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по связям с общественностью несет ответственность за формирование позитивного образа компании, управление информационными рисками и репутационными вопросами. Критерии эффективности включают анализ воздействия PR-кампаний, отслеживание общественного мнения о компании и успехи в управлении репутацией.
