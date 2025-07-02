Должностные обязанности Менеджера по торговому маркетингу

Общие положения:

Менеджер по торговому маркетингу играет важную роль в планировании и реализации маркетинговых стратегий, направленных на увеличение объема продаж и расширение клиентской базы компании. Он отвечает за разработку и внедрение мероприятий по продвижению товаров или услуг на торговых площадках и в точках продаж.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области торгового маркетинга или продаж.

— Глубокое понимание принципов розничной торговли и мероприятий по увеличению продаж.

— Навыки разработки и внедрения торгово-маркетинговых стратегий.

— Умение анализировать рынок и поведение потребителей.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация маркетинговых стратегий для увеличения продаж продукции или услуг компании.

— Проведение анализа рынка и конкурентов для выявления потенциальных возможностей и угроз.

— Организация мероприятий и акций для продвижения продукции на торговых площадках и в точках продаж.

— Участие в формировании ценовой политики и ассортимента товаров в соответствии с потребностями клиентов.

Отчетность:

Менеджер по торговому маркетингу отчитывается перед руководством компании о разработанных и реализованных маркетинговых стратегиях, об оценке их эффективности, а также об анализе поведения покупателей и конкурентов.

Права:

Менеджер по торговому маркетингу имеет право:

— Разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии для продвижения продукции компании.

— Организовывать мероприятия и акции в торговых точках для увеличения продаж.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по торговому маркетингу несет ответственность за разработку и успешную реализацию маркетинговых стратегий, увеличение объема продаж и удовлетворение потребностей клиентов. Критерии эффективности могут включать уровень продаж, анализ эффективности маркетинговых мероприятий, удержание и привлечение новых клиентов.

