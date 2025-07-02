Должностные обязанности Менеджер по торговому маркетингу

Должностные обязанности Менеджера по торговому маркетингу

Общие положения:

Менеджер по торговому маркетингу играет важную роль в планировании и реализации маркетинговых стратегий, направленных на увеличение объема продаж и расширение клиентской базы компании. Он отвечает за разработку и внедрение мероприятий по продвижению товаров или услуг на торговых площадках и в точках продаж.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области торгового маркетинга или продаж.
— Глубокое понимание принципов розничной торговли и мероприятий по увеличению продаж.
— Навыки разработки и внедрения торгово-маркетинговых стратегий.
— Умение анализировать рынок и поведение потребителей.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация маркетинговых стратегий для увеличения продаж продукции или услуг компании.
— Проведение анализа рынка и конкурентов для выявления потенциальных возможностей и угроз.
— Организация мероприятий и акций для продвижения продукции на торговых площадках и в точках продаж.
— Участие в формировании ценовой политики и ассортимента товаров в соответствии с потребностями клиентов.

Отчетность:

Менеджер по торговому маркетингу отчитывается перед руководством компании о разработанных и реализованных маркетинговых стратегиях, об оценке их эффективности, а также об анализе поведения покупателей и конкурентов.

Права:

Менеджер по торговому маркетингу имеет право:
— Разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии для продвижения продукции компании.
— Организовывать мероприятия и акции в торговых точках для увеличения продаж.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по торговому маркетингу несет ответственность за разработку и успешную реализацию маркетинговых стратегий, увеличение объема продаж и удовлетворение потребностей клиентов. Критерии эффективности могут включать уровень продаж, анализ эффективности маркетинговых мероприятий, удержание и привлечение новых клиентов.

Для подбора опытного и квалифицированного Менеджера по торговому маркетингу, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство имеет обширный опыт в подборе специалистов в области маркетинга и продаж и поможет вам найти подходящего специалиста с опытом работы в розничной торговле. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

