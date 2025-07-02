Должностные обязанности Менеджера по транспорту

Общие положения:

Менеджер по транспорту играет важную роль в организации и управлении транспортной инфраструктурой компании. Его обязанности включают в себя разработку и координацию транспортных операций, обеспечение эффективной работы транспортной системы компании и соблюдение транспортных норм и стандартов.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области управления транспортной логистикой или эксплуатации транспортных средств.

— Глубокое понимание принципов организации перевозок и управления транспортными потоками.

— Навыки управления персоналом, работающим в транспортной сфере.

— Знание законодательства и нормативных актов, регулирующих транспортную деятельность.

Должностные обязанности:

— Планирование и координация транспортных операций компании, включая выбор оптимальных маршрутов и видов транспорта.

— Обеспечение технической исправности и обслуживания транспортных средств.

— Организация контроля за выполнением транспортных маршрутов и соблюдением графиков.

— Ведение документации по транспортным операциям и контроль расходов на транспорт.

Отчетность:

Менеджер по транспорту отчитывается перед руководством компании о выполнении транспортных задач, контрольных показателях и затратах на транспортные операции.

Права:

Менеджер по транспорту имеет право:

— Принимать решения организационного и технического характера в рамках транспортных операций компании.

— Координировать деятельность подчиненных и взаимодействовать с внешними поставщиками транспортных услуг.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по транспорту несет ответственность за обеспечение безопасности и эффективности транспортных операций, оптимизацию затрат на транспорт и соблюдение законодательства и нормативов в сфере транспорта.

