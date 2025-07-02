Должностные обязанности Менеджер по транспорту

Должностные обязанности Менеджера по транспорту

Общие положения:

Менеджер по транспорту играет важную роль в организации и управлении транспортной инфраструктурой компании. Его обязанности включают в себя разработку и координацию транспортных операций, обеспечение эффективной работы транспортной системы компании и соблюдение транспортных норм и стандартов.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области управления транспортной логистикой или эксплуатации транспортных средств.
— Глубокое понимание принципов организации перевозок и управления транспортными потоками.
— Навыки управления персоналом, работающим в транспортной сфере.
— Знание законодательства и нормативных актов, регулирующих транспортную деятельность.

Должностные обязанности:

— Планирование и координация транспортных операций компании, включая выбор оптимальных маршрутов и видов транспорта.
— Обеспечение технической исправности и обслуживания транспортных средств.
— Организация контроля за выполнением транспортных маршрутов и соблюдением графиков.
— Ведение документации по транспортным операциям и контроль расходов на транспорт.

Отчетность:

Менеджер по транспорту отчитывается перед руководством компании о выполнении транспортных задач, контрольных показателях и затратах на транспортные операции.

Права:

Менеджер по транспорту имеет право:
— Принимать решения организационного и технического характера в рамках транспортных операций компании.
— Координировать деятельность подчиненных и взаимодействовать с внешними поставщиками транспортных услуг.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по транспорту несет ответственность за обеспечение безопасности и эффективности транспортных операций, оптимизацию затрат на транспорт и соблюдение законодательства и нормативов в сфере транспорта.

Для подбора опытного и квалифицированного Менеджера по транспорту, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство специализируется на подборе персонала в транспортной отрасли и поможет вам найти профессионала с опытом работы в управлении транспортной логистикой и эксплуатации транспортных средств. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

