Должностные обязанности Менеджера по туризму

Общие положения:

Менеджер по туризму является ключевым специалистом в сфере туристического бизнеса. Его задачи включают разработку и реализацию туристических программ, обеспечение качественного обслуживания клиентов и продвижение туристических услуг компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере туризма или гостиничного бизнеса.

— Глубокое понимание принципов туристической индустрии и трендов в сфере туризма.

— Навыки организации и продвижения туристических мероприятий.

— Умение работать с клиентами и партнерами в индустрии туризма.

Должностные обязанности:

— Разработка туристических программ и направлений, проведение маркетинговых исследований туристического рынка.

— Организация и координация работы связанных с туризмом отделов (гиды, бухгалтерия, отдел бронирования и т.д.).

— Ведение переговоров с партнерами и поставщиками услуг (гостиницы, транспортные компании, экскурсионные агентства).

— Обеспечение качественного обслуживания клиентов и разрешение возможных проблемных ситуаций.

Отчетность:

Менеджер по туризму отчитывается перед верхним руководством компании о выполнении плана по обслуживанию клиентов, планировании туров и мероприятий, об эффективности маркетинговых кампаний в сфере туризма.

Права:

Менеджер по туризму имеет право:

— Разрабатывать и предлагать туристические программы и маршруты.

— Представлять компанию на переговорах с партнерами и клиентами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по туризму несет ответственность за обеспечение качества туристических услуг, увеличение клиентской базы, развитие партнерских отношений и выполнение плана мероприятий в сфере туризма.

Для подбора опытного и квалифицированного Менеджера по туризму рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство специализируется на подборе персонала в сфере туризма и гостеприимства и поможет вам найти подходящего специалиста с опытом работы в туристической индустрии. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.