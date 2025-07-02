Должностные обязанности Менеджер по туризму

Должностные обязанности Менеджера по туризму

Общие положения: 

Менеджер по туризму является ключевым специалистом в сфере туристического бизнеса. Его задачи включают разработку и реализацию туристических программ, обеспечение качественного обслуживания клиентов и продвижение туристических услуг компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере туризма или гостиничного бизнеса.
 — Глубокое понимание принципов туристической индустрии и трендов в сфере туризма.
 — Навыки организации и продвижения туристических мероприятий.
 — Умение работать с клиентами и партнерами в индустрии туризма.

Должностные обязанности:

— Разработка туристических программ и направлений, проведение маркетинговых исследований туристического рынка.
 — Организация и координация работы связанных с туризмом отделов (гиды, бухгалтерия, отдел бронирования и т.д.).
 — Ведение переговоров с партнерами и поставщиками услуг (гостиницы, транспортные компании, экскурсионные агентства).
 — Обеспечение качественного обслуживания клиентов и разрешение возможных проблемных ситуаций.

Отчетность:

Менеджер по туризму отчитывается перед верхним руководством компании о выполнении плана по обслуживанию клиентов, планировании туров и мероприятий, об эффективности маркетинговых кампаний в сфере туризма.

Права:

Менеджер по туризму имеет право:
 — Разрабатывать и предлагать туристические программы и маршруты.
 — Представлять компанию на переговорах с партнерами и клиентами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по туризму несет ответственность за обеспечение качества туристических услуг, увеличение клиентской базы, развитие партнерских отношений и выполнение плана мероприятий в сфере туризма.

