Должностные обязанности Менеджера по туризму
Общие положения:
Менеджер по туризму является ключевым специалистом в сфере туристического бизнеса. Его задачи включают разработку и реализацию туристических программ, обеспечение качественного обслуживания клиентов и продвижение туристических услуг компании.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в сфере туризма или гостиничного бизнеса.
— Глубокое понимание принципов туристической индустрии и трендов в сфере туризма.
— Навыки организации и продвижения туристических мероприятий.
— Умение работать с клиентами и партнерами в индустрии туризма.
Должностные обязанности:
— Разработка туристических программ и направлений, проведение маркетинговых исследований туристического рынка.
— Организация и координация работы связанных с туризмом отделов (гиды, бухгалтерия, отдел бронирования и т.д.).
— Ведение переговоров с партнерами и поставщиками услуг (гостиницы, транспортные компании, экскурсионные агентства).
— Обеспечение качественного обслуживания клиентов и разрешение возможных проблемных ситуаций.
Отчетность:
Менеджер по туризму отчитывается перед верхним руководством компании о выполнении плана по обслуживанию клиентов, планировании туров и мероприятий, об эффективности маркетинговых кампаний в сфере туризма.
Права:
Менеджер по туризму имеет право:
— Разрабатывать и предлагать туристические программы и маршруты.
— Представлять компанию на переговорах с партнерами и клиентами.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по туризму несет ответственность за обеспечение качества туристических услуг, увеличение клиентской базы, развитие партнерских отношений и выполнение плана мероприятий в сфере туризма.
