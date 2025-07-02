Должностные обязанности Менеджер по учету персонала

Должностные обязанности Менеджера по учету персонала

Общие положения:

Менеджер по учету персонала играет важную роль в организации и управлении кадровым потенциалом компании. Его задачи включают в себя ведение учета персонала, разработку и внедрение кадровой политики, а также обеспечение соблюдения трудового законодательства.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области управления персоналом или кадрового учета.
— Глубокое понимание трудового законодательства и нормативных актов, регулирующих кадровую деятельность.
— Навыки работы с кадровой документацией и учетными системами.
— Умение анализировать и оптимизировать структуру персонала компании.

Должностные обязанности:

— Ведение кадрового учета, включая формирование и актуализацию кадровых досье сотрудников, поддержание базы персонала.
— Разработка и внедрение процедур по приему на работу, увольнению, перемещению сотрудников.
— Подготовка отчетности по кадровым вопросам, включая данные о штате, текучести кадров, рабочем времени и т.д.
— Организация обучения персонала и разработка программ по развитию кадрового потенциала.

Отчетность:

Менеджер по учету персонала отчитывается перед руководством компании о кадровых показателях, изменениях в штате, проведенной работе по учету персонала, а также о выполнении законодательных требований в области кадрового делопроизводства.

Права:

Менеджер по учету персонала имеет право:
— Разрабатывать и внедрять положения по кадровому учету и кадровой политике компании.
— Вести переговоры с сотрудниками и их представителями вопросах, касающихся учета персонала.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по учету персонала несет ответственность за аккуратность и своевременность ведения кадрового учета, соблюдение нормативной базы в сфере трудовых отношений и разработку системы обучения и развития сотрудников.

