Должностные обязанности Менеджера по управлению стоимостью проекта

Общие положения:

Менеджер по управлению стоимостью проекта играет важную роль в планировании, отслеживании и контроле финансовых аспектов проекта. Он отвечает за разработку бюджета, оценку затрат, управление финансами и обеспечение финансовой прозрачности проекта.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области управления стоимостью проектов или финансовом анализе.

— Глубокое понимание методов бюджетирования, прогнозирования и контроля затрат.

— Навыки финансового моделирования и анализа проектной деятельности.

— Умение работать с финансовыми отчетами и проводить анализ бизнес-процессов.

Должностные обязанности:

— Разработка бюджета проекта и контроль за финансовыми ресурсами в ходе его реализации.

— Проведение анализа затрат, выявление финансовых рисков и подготовка рекомендаций по их снижению.

— Участие в формировании коммерческих предложений и оценка финансовой целесообразности проектов.

— Подготовка финансовой отчетности и презентация финансовых показателей руководству проекта.

Отчетность:

Менеджер по управлению стоимостью проекта отчитывается перед проектным руководством о реализации бюджета, об оценке затрат, анализе рисков и эффективности финансовых ресурсов.

Права:

Менеджер по управлению стоимостью проекта имеет право:

— Участвовать в принятии решений по управлению финансами проекта.

— Инициировать внедрение методов оптимизации затрат и повышения эффективности расходов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по управлению стоимостью проекта несет ответственность за реализацию проекта в рамках установленного бюджета, оптимизацию затрат и обеспечение финансовой стабильности. Критерии эффективности могут включать точность прогнозирования затрат, соблюдение бюджета и уровень финансовых рисков.

