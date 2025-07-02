Должностные обязанности Менеджер по управлению стоимостью проекта

Должностные обязанности Менеджера по управлению стоимостью проекта

Общие положения:

Менеджер по управлению стоимостью проекта играет важную роль в планировании, отслеживании и контроле финансовых аспектов проекта. Он отвечает за разработку бюджета, оценку затрат, управление финансами и обеспечение финансовой прозрачности проекта.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области управления стоимостью проектов или финансовом анализе.
— Глубокое понимание методов бюджетирования, прогнозирования и контроля затрат.
— Навыки финансового моделирования и анализа проектной деятельности.
— Умение работать с финансовыми отчетами и проводить анализ бизнес-процессов.

Должностные обязанности:

— Разработка бюджета проекта и контроль за финансовыми ресурсами в ходе его реализации.
— Проведение анализа затрат, выявление финансовых рисков и подготовка рекомендаций по их снижению.
— Участие в формировании коммерческих предложений и оценка финансовой целесообразности проектов.
— Подготовка финансовой отчетности и презентация финансовых показателей руководству проекта.

Отчетность:

Менеджер по управлению стоимостью проекта отчитывается перед проектным руководством о реализации бюджета, об оценке затрат, анализе рисков и эффективности финансовых ресурсов.

Права:

Менеджер по управлению стоимостью проекта имеет право:
— Участвовать в принятии решений по управлению финансами проекта.
— Инициировать внедрение методов оптимизации затрат и повышения эффективности расходов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по управлению стоимостью проекта несет ответственность за реализацию проекта в рамках установленного бюджета, оптимизацию затрат и обеспечение финансовой стабильности. Критерии эффективности могут включать точность прогнозирования затрат, соблюдение бюджета и уровень финансовых рисков.

Для подбора опытного и квалифицированного Менеджера по управлению стоимостью проекта, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство специализируется на подборе специалистов в области финансов и управления проектами и поможет вам найти профессионала с опытом работы в управлении стоимостью проектов. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить