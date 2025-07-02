Должностные обязанности Менеджер по закупкам

Должностная инструкция Менеджера по закупкам

Общие положения:

Менеджер по закупкам несет ответственность за разработку и реализацию стратегий закупок, оптимизацию закупочных процессов и управление поставщиками с целью обеспечить компанию необходимыми товарами и услугами в соответствии с требованиями качества и бюджетными ограничениями.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области экономики, управления, логистики или смежных направлений.
— Опыт работы в области закупок или снабжения не менее 3 лет.
— Навыки работы с договорами, знание законодательства в сфере закупок.
— Умение анализировать рынок и устанавливать деловые отношения с поставщиками.
— Владение компьютерными программами для управления базами данных и закупок.

Должностные обязанности:

— Планирование и проведение закупок товаров и услуг.
— Проведение тендеров и аукционов, оценка и выбор поставщиков.
— Ведение переговоров, заключение и контроль исполнения договоров.
— Контроль за качеством поставляемых товаров и услуг.
— Оптимизация затрат и поиск альтернативных источников поставок.
— Взаимодействие с другими отделами компании для определения потребностей в закупках.
— Отслеживание изменений законодательства в сфере закупок.

Отчетность:

Менеджер по закупкам отчитывается перед директором по логистике или финансовым директором.

Права:

Менеджер по закупкам имеет право:
— Рекомендовать стратегии закупок и улучшения процессов.
— Вносить предложения и изменения в закупочные процедуры.
— Проводить аналитическую и экспертную деятельность в области закупок.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по закупкам несет ответственность за своевременность и корректность проведения закупочных процедур, за соблюдение бюджета и оптимальное ценообразование. Эффективность его работы оценивается по качеству и экономичности приобретенных товаров и услуг, а также уровню отношений с поставщиками и соответствию закупок планам производства и коммерческим стратегиям компании.

Компаниям, заинтересованным в привлечении высококвалифицированных специалистов в области закупок, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ».

